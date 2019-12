vor 3 Min.

Schöne Bescherung für den TTSC Warmisried

Selbst eine andere Aufstellung kann den TTSC Warmisried in dieser Spielzeit nicht stoppen: Gegen die TTF Blaichach-Burgberg stand Udo Link (vorn) in der Mannschaft und gewann prompt als einziger Spieler beide Einzel glatt in drei Sätzen.

Der TTSC Warmisried beendet die Vorrunde, wie er sie begann: mit einem Sieg. Damit gehen die Unterallgäuer ohne Punktverlust als Tabellenführer in die Weihnachtspause.

Besser kann man kaum Weihnachten feiern: Die erste Mannschaft des TTSC Warmisried hat das Tischtennis-Jahr mit einem Pflichtsieg gegen das Tabellenschlusslicht beendet und geht damit als Tabellenführer ohne einen einzigen Punktverlust ins neue Jahr.

TTSC Warmisried

Landesliga Westsüdwest, Männer Die Warmisrieder sind sensationell der ungeschlagene Herbstmeister der Landesliga Westsüdwest. Beim letzten Vorrundenspiel war die Aufstiegsmannschaft aus Blaichach Burgberg zu Gast im Gemeindehaus. Die Oberallgäuer stehen abgeschlagen mit null Punkten am Tabellenende.

Nichtsdestotrotz wollten die Warmisrieder voll konzentriert auch das letzte Spiel vor der Weihnachtspause angehen und die Siegesserie ausbauen. Diesmal stand zum vierten mal Udo Link aus der zweiten Mannschaft im Aufgebot.

Die Erfolgsserie des TTSC Warmisried hält

In den Doppeln siegten alle drei Warmisrieder Paarungen souverän und abgeklärt. Schnell führten die Hausherren dadurch mit 3:0. Doch dann knirschte es etwas: Thomas Brenner fand dann in den ersten beiden Sätzen überhaupt nicht zu seinem Spiel. Er musste seine Spielweise umstellen, um gegen den Abwehrspieler aufseiten der Oberallgäuer eine Chance zu haben. Dies gelang ihm immer besser und schließlich konnte er die Partie noch umbiegen. Auch Florian Mayer musste gegen die Nummer eins der Burgberger über die volle Distanz gehen. Er gewann seinen Entscheidungssatz und baute dadurch die Führung seines Teams auf 5:0 aus.

Thorsten Albrecht reichten vier Sätze, um auch sein Einzel zu gewinnen. Tobias Geiger hingegen musste ebenfalls fünf Sätze kämpfen, siegte dann aber ebenso. Marion Fackler war nur im ersten Satz im Hintertreffen. Sie gewann dann aber sehr souverän und abgeklärt und baute die Führung des TTSC auf 8:0 aus. Udo Link konnte nun den Deckel drauf machen und den beeindruckenden Lauf dieses Spiels sowie der gesamten Vorrunde abschließen. Er gewann als einziger Akteur des Tages sein Spiel glatt in drei Sätzen und schraubte dadurch die Erfolgsserie der Warmisrieder auf nunmehr neun Siege in Serie nach oben.

Die Warmisrieder haben nun drei Punkte Vorsprung in der Tabelle auf den nächsten Verfolger und können beruhigt in die Winterpause gehen. (ttsc)

TTF Bad Wörishofen

Bezirksliga Gruppe 2 Ost, Männer Das letzte Vorrundenspiel für die zweite Mannschaft der Tischtennisfreunde Bad Wörishofen gegen den Tabellennachbarn TSV Leuterschach sah anfangs nach einem klaren TTF-Sieg aus. Die Kneippstädter führten schnell mit 5:1, doch plötzlich stand es 5:5. Dann waren allerdings wieder die Gastgeber an der Reihe, holten sich die nächsten vier Einzel und gewannen letztlich mit 9:5.

Die drei TTF-Doppel traten in neuer Kombination an und bestanden die Feuerprobe ganz gut. So kamen Wolf/Rogl zu einem 3:1-Sieg über Engstler/Staudinger. Sowohl Beierl/Simon als auch Müller/Müller kamen zu knappen 3:2-Erfolgen. In den Spitzenbegegnungen besiegten Alois Beierl und Lukas Wolf zwar Peter Engstler, allerdings unterlagen beide gegen Andreas Haug. In der Mitte lautete die Ausbeute 3:1. Manuel Müller besiegte sowohl Jürgen Haug als auch Stefan Holzheu.

Für Daniel Müller reichte es nur zu einem Sieg gegen Jürgen Haug. Am hinteren Paarkreuz gab es nur einen 3:1-Sieg von Bela Rogl gegen Jürgen Brielmaier und damit war der 9:5-Endstand perfekt.

Die Bad Wörishofer stehen nun mit 14:6 Punkten auf dem dritten Platz der Bezirksliga Gruppe 2 Ost. Der Abstand zur Tabellenspitze beträgt vier Punkte. (er)

