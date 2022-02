Schrecksekunde auf dem Eis

Eishockey Im Spiel gegen den EHC Freiburg droht der nächste Torhüter beim ESV Kaufbeuren auszufallen. Doch Dieter Geidl steht wieder auf.

Kaufbeuren Kaum hatte die DEL2-Partie zwischen dem ESV Kaufbeuren und dem EHC Freiburg am Dienstagabend begonnen, da hielten die rund 850 ESVK-Fans im Stadion den Atem an: Auf dem Eis lag nämlich Dieter Geidl und musste nach einem Zusammenprall mit einem Freiburger behandelt werden. Business as usual im Eishockey, wäre Geidl nicht Torwart Nummer drei des ESVK.

Ohne die beiden verletzten Torhüter Stefan Vajs und Maximilian Meier sowie Stürmer Markus Schweiger gingen die Kaufbeurer in die Partie gegen den direkten Konkurrenten um einen Pre-Play-off-Platz. Glücklicherweise konnte Geidl nach der Behandlungspause weiterspielen – und durfte nach starken 60 Minuten seiner Mannschaft einen 6:3-Erfolg feiern. Sami Blomqvist und Youngster David Diepolder, der seinen ersten DEL2-Treffer erzielte, sorgten binnen einer Minute für die 2:0-Führung (12.). Drei Minuten später dann der zweite Doppelschlag: Erst staubte Fabian Voit zum 3:0 ab, dann traf im nächsten Angriff Joey Lewis zum 4:0 (15.).

So gut das erste Drittel lief, so schlecht startete der ESVK in das zweite Drittel: In doppelter Unterzahl kassierte Geidl den ersten Gegentreffer. Doch Blomqvist stellte kurz danach den alten Abstand wieder her. Die Gäste gaben nicht auf und kamen bis zur zweiten Drittelpause auf 3:5 heran.

Im Schlussdrittel erwischten die Kaufbeurer dann einen Traumstart: Nur acht Sekunden waren gespielt, da spitzelte John Lammers den Puck über die Schulter des Freiburger Goalies zum 6:3 ins Tor. Dabei blieb es, auch weil zwei Mal noch der Pfosten im Weg stand. Durch diesen Heimsieg rückte der ESV Kaufbeuren (10.) in der Quotientenrechnung näher an die Freiburger (9.) heran.

Am Donnerstag (19.30 Uhr) geht es zu den Tölzer Löwen, die auf Rang elf in der DEL2-Tabelle nur einen Platz hinter dem ESV Kaufbeuren stehen. (mz)