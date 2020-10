vor 42 Min.

Schwacher Restart: Der TSV Kammlach will Reaktion zeigen

Da schien die Kammlacher Welt noch in Ordnung: Manuel Funk (Mitte) lässt Mindelheims Sebastian Schwegle (links) hinter sich. Nach Restart in der Kreisliga Mitte jubelte jedoch der TSV Mindelheim, der das Derby mit 6:1 gewann.

Plus Vor dem Restart hatte der Kreisligist noch berechtigte Aufstiegshoffnungen. Doch zahlreiche Verletzungen lassen diese schwinden. Nun soll gegen Buxheim die Kehrtwende her.

Von Axel Schmidt

Die steigenden Corona-Infektionszahlen im Unterallgäu haben das Landratsamt am Donnerstag dazu gebracht, eine neue Allgemeinverfügung für das Unterallgäu zu erlassen, die ab Samstag gilt.

Diese geben Gästezahlen bei Feiern in Räumen vor und sehen die Maskenpflicht bei Schülern an weiterführenden Schulen und Berufsschulen sowie für Erzieher in Kindertagesstätten vor. Was aber gilt für die Amateurfußballer, die am Wochenende wieder im Einsatz sein werden?

Fußballspiele sind von den neuen Beschränkungen nicht betroffen

„Solange in Mannschaften keine Verdachtsfälle gemeldet werden, wird gespielt“, stellt Spielgruppenleiter Polykarp Platzer klar. Sollte allerdings das Landratsamt im Zuge der Corona-Eindämmung weitere Einschränkungen ausgeben, so werde man sich dem natürlich fügen. Gleiches gilt laut Platzer auch für den Fall, dass sogenannte „Geisterspiele“, also Partien ohne Zuschauer, angeordnet würden. „Ohne Zuschauer wird nicht gespielt. Das hat der BFV (Bayerischer Fußballverband, Anm. d. Red.) schon vor einigen Wochen klargestellt“, so Platzer.

Im Falle einer generellen Spieltagsabsage stünde den Fußballkreisen dank des variablen Ligapokals allerdings Ausweichtermine zur Verfügung. Sprich: Statt eines Ligapokalspieltages könne dann der ausgefallene Ligaspieltag ausgetragen werden.

TSV Mindelheim ist spielfrei, weil der Gegner einen Pokalauftritt hat

Dabei muss es nicht immer Corona sein, damit ein Spielplan durcheinander gerät. Manchmal reicht auch schon eine Terminkollision. So eine widerfuhr dem Fußball-Kreisligisten SVO Germaringen vor Kurzem: Mit dem Sieg im Kreispokalfinale haben sich die Germaringer nämlich für die erste Toto-Pokal-Hauptrunde qualifiziert. Dort treffen sie nun am Sonntag auf den Bayernligisten TSV Landsberg. Die Ligapartie am Samstag beim TSV Mindelheim musste deswegen verschoben werden. So hat der Tabellenführer der Kreisliga Mitte frei und kann sich in Ruhe die Konkurrenz ansehen.

Als da wäre etwa der TSV Kammlach, der beim FC Viktoria Buxheim endlich wieder einen Erfolg feiern will. Seit dem Restart nämlich wartet die Mannschaft von Trainer Manuel Neß auf einen Punktgewinn: „Vor Corona haben wir in einem Testspiel noch den TSV Ottobeuren mit 5:1 besiegt. Nach Corona ist der Wurm drin“, sagt Neß.

Kammlachs Ersatzkeeper verletzt sich beim Torschuss

Vor allem die Verletztenmisere macht den Kammlachern zu schaffen. Tobias Albenstetter, Fabian Reth und Tim Heinzelmann fallen länger aus, ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Tobias Diepolder und Torhüter Florian Hofmann. Sollte Letzterer ausfallen, wäre das doppelt bitter, denn auch Ersatzkeeper Max Rolf zog sich zuletzt einen Bänderriss zu. Bezeichnenderweise beim Torschuss, als er als Stürmer vergangene Woche für die zweite Mannschaft im Spiel gegen den FC 98 Auerbach/Stetten II traf. „Es ist zwar gerade etwas frustrierend, aber wir geben nicht auf“, sagt Neß.

Solide sind dagegen die Ergebnisse des SV Oberegg: Einer unglücklichen Niederlage gegen den Tabellenzweiten DJK Ost-Memmingen folgten ein Ligapokalsieg in Oberbeuren und zuletzt ein 3:2-Erfolg in Ungerhausen, beide Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte. Im Heimspiel gegen Kellerkind Fellheim sollten drei Punkte also Pflicht sein für den Tabellenzehnten.

Kreisklasse Allgäu 1: Kellerduell in Loppenhausen

Mehr Kellerduell als bei der Partie FC Loppenhausen gegen TSV Ottobeuren II geht nicht. Für die Heimelf zählt am Samstag nur ein Sieg, um die Abstiegsränge vielleicht verlassen zu können. Auch der SV Bedernau ist im Heimspiel am Sonntag gegen den FSV Dirlewang zum Siegen verdammt. Das Topspiel steigt in Memmingerberg: Dort empfängt der Tabellenführer den Verfolger SV Steinheim.

Kreisklasse Allgäu 2: Kirchheim drückt Mattsies die Daumen

Der 6:0-Sieg der SG Amberg/Wiedergeltingen vergangene Woche in Bad Wörishofen (Lesen Sie hier: Sechs Tore im "Spiel der Woche" in Bad Wörishofen) war ein Ausrufezeichen an die Konkurrenz: Mit der Spielgemeinschaft sollte noch zu rechnen sein. Entsprechend dürfte sich auch der Gegner am Samstag, Tabellennachbar TSV Zaisertshofen, gewarnt sein. Spitzenreiter TSV Kirchheim gastiert in Pforzen und wird heimlich dem SV Mattsies die Daumen drücken, der zuhause dem Tabellenzweiten aus Jengen ein Bein stellen will.

A-Klasse Allgäu 2: Kleines Derby für SV Schlingen

Kleines Derby für den SV Schlingen: Gegen die SG Wiedergeltingen/Amberg II ist ein Sieg für den Tabellenzweiten Pflicht, um am Spitzenreiter SV Oberrieden zumindest dran zu bleiben.

Derbyknistern auch in Unterrieden, wo der SCU (3.) auf den SV Breitenbrunn (6.) trifft.

Mehr zum Fußball aus der Region lesen Sie hier:

Themen folgen