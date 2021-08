Mindelheimer Schwimmer erreichen gute Ergebnisse im Freiwasser

Internationale Bayerische Meisterschaft: Bestzeiten und ordentliche Platzierungen für ein Trio des TSV Mindelheim im Wörthsee.

Nicht nur in Tokio, auch in Bayern werden Freiwasser-Schwimmwettbewerbe ausgetragen. Kürzlich etwa am Wörthsee bei Inning: Hier nahm der TSV Mindelheim an der Internationalen Bayerischen Freiwassermeisterschaft mit drei Schwimmern und Schwimmerinnen teil.

Vormittags starteten 49 Männer über die fünf Kilometer lange Strecke. Mitten drin war dabei Robert Bretschneider. Der 29-Jährige sicherte sich im stark besetzten Feld mit einer Zeit von 1:05:57,33 Stunden den 16. Platz. Über die Halbdistanz, die danach gestartet wurde, wäre er mit seiner Zeit sogar Vierter geworden.

Nachmittags starteten für den TSV Mindelheim die beiden Schwimmerinnen Johanna Vögele (Jahrgang 2006) und Pia Lehner (Jg. 2004) gemeinsam mit 47 (5 km) beziehungsweise 86 (2,5 km) anderen Frauen und Mädchen. Vögele sammelte in den vergangenen Jahren, unter anderen bei der deutschen Meisterschaft 2019, schon mehrfach Erfahrungen über 2,5 Kilometer und wollte sich jetzt über die Fünf-Kilometer-Strecke beweisen. Dabei war unter anderem die frischgebackene Jugendeuropameisterin Julia Barth ihre Konkurrentin. Nach der Hälfte des Rennens lag Vögele mit einer Zeit von 43:16,86 Minuten nahe an ihrer bisherigen Bestzeit über diese Strecke. Diese schnelle Anfangszeit machte sich aber dann auf den noch folgenden Kilometern bemerkbar. Fast am Ende ihrer Kräfte kam Vögele nach 1:32:25,78 Stunden ins Ziel und belegte den respektablen 37. Platz in der Gesamtwertung sowie den neunten Platz in ihrer Altersklasse.

Für Pia Lehner war es die Freiwasser-Premiere: Sie konnte sich aber sehr gut mit der ungewohnten Situation arrangieren und landete über 2,5 Kilometer in 44:10,54 Minuten auf dem achten Platz in ihrer Wertungsklasse. (flok)

