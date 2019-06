11:00 Uhr

Schwitzen mit dem Mindelheimer Ice Tiger

Zum Start der Saisonvorbereitung übergibt Mindelheims Trainer an den Eishockeyprofi Patrick Reimer. Der präsentiert den Kickern einen Auszug aus seinem Pensum.

Von Axel Schmidt

Wenn an einem der heißesten Tage des Jahres 26 Fußballspieler freiwillig (!) die Sommerpause beenden und gemeinsam trainieren, dann muss etwas Besonderes dahinterstecken. In der Tat hatte sich Trainer Benedikt Deigendesch und der Sportliche Leiter Holger Thamm des Kreisligisten TSV Mindelheim etwas einfallen lassen: Zirkeltraining war angesagt – mit Eishockey-Profi Patrick Reimer von den Nürnberg Ice Tigers.

Der Silbermedaillengewinner von Pyeongchang sollte mit den Fußballern eine Trainingseinheit im Kraft- und Koordinationsbereich absolvieren. „Holger hat ihn einfach gefragt, ob er uns das Fitness-Programm der Ice Tigers vorstellt – und er hat spontan zugesagt“, sagte Deigendesch, der selbst jede Übung mitmachte.

Die Intensität ist neu für die Mindelheimer

Und die hatten es in sich: Zwar lief nebenher im Schatten der Dreifachturnhalle des Maristenkollegs Musik – allerdings auch immer wieder ein Klingelton, der Anfang und Ende einer Übung markieren sollte. „Das ist ein Auszug aus den Einheiten, die wir absolvieren, bevor es aufs Eis geht“, erklärte Reimer. Quasi das Aufwärmprogramm für das eigentliche Training. „Für die Jungs wird das aber heute richtig knackig“, sagte er mit einem verschmitzten Lächeln.

Für die Spieler des TSV Mindelheim war es am Ende wirklich eine neue und anstrengende Erfahrung. Die Steigerungsläufe und Koordinationsübungen zu Beginn waren noch machbar. Im Zirkeltraining ging es dann ans Eingemachte. „Es war schon hart. Vor allem der zweite Durchgang hatte es in sich“, sagte David Kienle.

Der Stürmer zählt zur jungen Garde des Kreisligisten, hat vergangene Saison noch in der A-Jugend gespielt. „Aber wenn dann so eine Persönlichkeit vor dir steht und die Übungen vormacht, motiviert das schon“, sagte der 18-Jährige. Die Übungen an sich seien nicht unbedingt neu gewesen – Rumpfstabilität und Kraft trainiere man auch so. Allerdings sei die Intensität eine andere: „Dass es zwischen den Durchgängen keine Pausen gab, war härter als sonst.“

Auch für Patrick Reimer ist es Neuland

Nach gut einer Stunde war die erste Trainingseinheit in der Vorbereitung auf die neue Kreisliga-Saison beendet. „Die Resonanz war schon richtig gut“, freute sich Benedikt Deigendesch, der Reimers Engagement lobte: „Es ist schon imposant, wenn man sieht, wie fit er mit 36 Jahren noch ist, und was Profitum bedeutet.“ Auch Patrick Reimer, der zurzeit seine Sommerpause im heimischen Mindelheim verbringt, war angetan. „Für mich ist das ja auch Neuland, so etwas quasi als Trainer zu betreuen.“

