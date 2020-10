16:22 Uhr

Sechs Tore im "Spiel der Woche" in Bad Wörishofen

Plus Eine überragende SG Amberg/Wiedergeltingen mach dem FC Bad Wörishofen das Leben schwer.

Von Robert Prestele

Mit welchem Selbstbewusstsein die Gäste in die Kurstadt angereist waren, zeigte schon bei der Aufstellung. Jonas Meichelböck und Thomas Waltenberger - das Spielertrainer-Duo der SG Amberg/ Wiedergeltingen - hatten sich zunächst selbst auf die Bank gesetzt.

Der Spielbeginn gestaltete sich zunächst etwas verhalten. Beide Teams waren erstmal auf Sicherheit bedacht, aber so langsam erspielten sich die Gäste ein leichtes Übergewicht. Die erste nennenswerte Chance allerdings hatten die Gastgeber nach zehn Minuten. Ihr Torjäger Maximilian Gast tauchte vor Keeper Leonard Zink auf, doch dieser war zur Stelle.

Die SG Amberg/Wiedergeltingen erhöhte den Druck schon früh

Die SG Amberg/Wiedergeltingen hingegen erhöhte daraufhin den Druck und erzielte folgerichtig auch den Führungstreffer, wenngleich per Standard. Bei einem Freistoß aus dem Halbfeld stieg Thomas Kerler hoch und köpfte nach einer Viertelstunde zum 0:1 ein.

Im Vorfeld der Begegnung hatten natürlich die beiden Torjäger Maximilian Gast (FC Bad Wörishofen) und Lukas Zink (SG Amberg/Wiedergeltingen) im Fokus gestanden. Gegen die Gäste jedoch hatte Maximilian Gast einen schweren Stand. Die Abwehrspieler bewachten ihn aufmerksam, sodass ihm diesmal kein Treffer gelingen sollte.

Deutlich erfolgreicher verlief dagegen die Partie für Lukas Zink, Ambergs Torschütze vom Dienst. Wenige Minuten nach dem Führungstreffer schlug er in seiner unnachahmlichen Art zu. Bedrängt von zwei Verteidigern, setzte er sich dennoch durch und schloss mit einem Flachschuss ins lange Eck erfolgreich ab.

Die Tore fielen wie reife Früchte: Am Ende waren es sechs Stück

Amberg/Wiedergeltingen erhöhte nochmals den Druck nach vorne und so erhielt Bad Wörishofens Keeper Andre Warschun zahlreiche Gelegenheiten, sich auszuzeichnen. Bravourös vereitelte er ein ums andere Mal hochkarätige Chancen der Gäste. So verdankte es Bad Wörishofen vor allem seinem Goalie, dass die Gäste zu Halbzeit lediglich mit zwei Toren führten.

Die Vorentscheidung allerdings unmittelbar nach Wiederanpfiff. Leichtsinnig vertändelte die Abwehr der Gastgeber das Leder. Lukas Zink war zu Stelle und nahm das Geschenk zum 0:3 eiskalt an. Nach etwa einer Stunde wechselte sich das Trainer-Duo der Spielgemeinschaft selbst ein und nahtlos blieb die Übermacht Richtung Bad Wörishofener Tor erhalten.

Als schließlich Dennis Fritsch mit einem Flachschuss für den vierten Gästetreffer sorgte, schwanden dann doch die Hoffnungen der Gastgeber. Wenngleich nie aufgebend musste Bad Wörishofen, nach einem perfekt zu Ende gespielten Konter der Gäste, gar das fünfte Gegentor hinnehmen. Seine herausragende Leistung krönte Ambergs Lukas Zink, als er zehn Minuten vor Schluss sogar seinen Dreierpack schnürte. „Drei Tore habe ich schon lange nicht mehr erzielt. Heute ist es auch besonders gut gelaufen“, kommentierte er seine Leistung beim 6:0-Kantersieg gegen den FC Bad Wörishofen

Zufrieden natürlich auch das Trainer-Duo der SG: „Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung, wobei wir insgesamt, also auch von der Bank her, gut besetzt waren. Heute gibt es wenig zu kritisieren, lediglich bei der Chancenauswertung kann man noch den Hebel ansetzen“, so Jonas Meichelböck und Thomas Waltenberger.

Für Bad Wörishofens Trainer war eine Analyse der deftigen Niederlage natürlich schwer. „Das war ein sehr bitterer Nachmittag für uns“, fasste Jürgen Weise kurz zusammen. In dieser Form ist der SG Amberg/Wiedergeltingen noch so mancher Punktgewinn zuzutrauen.

So haben sie gespielt:

FC Bad Wörishofen Warschun, Ohmann, Collisi, Geisler, Scholz, Pawlak, Lange, Reichow, Abdi, Schmid, Gast, Miller, Jähn, Karsch, Stahl, Müller

SG FSV Amberg/SpVgg Wiedergeltingen Leonard Zink, Manuel Müller, Kerler, Lukas Zink, Benedikt Müller, Schulz, Wolf, Altmayr, Heiß, Seitz, Patrick Müller, Meichelböck, Fritsch, Hofmann, Waltenberger

Tore 0:1 Thomas Kerler (17.), 0:2 Lukas Zink (20.), 0:3 Lukas Zink (47.), 0:4 Dennis Fritsch (73.), 0:5 Alexander Wolf (79.), Lukas Zink (82.)

Zuschauer 100

Schiedsrichter Ali Aygün

