Segelfliegen

vor 16 Min.

Ein Bad Wörishofer segelt auf Wolke sieben

Seit Jahren steht der SFV Bad Wörishofen für hochklassigen Segelflugsport. Nun ist einer seiner Piloten, Simon Schröder, ganz oben angekommen. Der 24-Jährige holte sich in Frankreich den Weltmeistertitel.

Plus Der Bad Wörishofer Simon Schröder nimmt als Junioren-Weltmeister an der Segelflug-WM teil und krönt in Frankreich eine fulminante Aufholjagd mit dem Titel.

Von Karin Donath

Die Kneippstadt Bad Wörishofen hat seit einigen Tagen einen frisch gebackenen Doppelweltmeister im Segelfliegen. In einem harten Wettkampf unter schwierigsten Wetterbedingungen holte sich der amtierende Jugendweltmeister Simon Schröder nun auch den Weltmeistertitel in der Standardklasse – eine Leistung, die in der Segelflugszene weltweit für Aufsehen sorgt.

