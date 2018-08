vor 39 Min.

Seriensieger Oberrieden muss zittern Lokalsport

Der Pokal bleibt in Oberrieden: (vorne von links) Ursula Schuster, Claudia Hafner, Johann Walter, (hinten von links) VG-Vorsitzender Franz Renftle, Stefan Seeberg, Siegfried Saumweber, Stefan Fertl und Thomas Platzer (Abteilungsleiter der Stockschützen des SV Egelhofen).

Erst mit dem letzten Stock entscheidet sich das VG-Turnier in Egelhofen.

Von Axel Schmidt

Bei den Fußballern hat in diesem Jahr der SV Breitenbrunn durch einen knappen 1:0-Sieg im Finale gegen den TSV Pfaffenhausen triumphiert. Beim VG-Turnier der Stockschützen, das vom SV Egelhofen ausgerichtet wurde, sollte es ähnlich spannend zugehen. Bis zum letzten Stock war die Frage nach dem Turniersieg offen.

Bei bestem Wetter trafen sich die Vereine der Verwaltungsgemeinschaft Pfaffenhausen in Egelhofen, um ihren VG-Sieger auszuspielen. Die Moarschaften kamen aus Loppenhausen, Schöneberg, Pfaffenhausen, Oberrieden und Egelhofen. Jeder Verein ging mit einer Mixed- und einer Herrenmannschaft an den Start. Am Ende wurden die Ergebnisse der beiden Turniere zu einem Gesamtergebnis addiert.

Im Herrenturnier trafen sich im ersten Spiel gleich die beiden Favoriten aus Pfaffenhausen und Oberrieden. Dieses Spiel gewann Oberrieden. Der SV Schöneberg war die einzige Herrenmannschaft, die gegen Oberrieden gewinnen konnte. Auch gegen Pfaffenhausen waren die Schöneberger erfolgreich. Dennoch entschied am Ende der SV Oberrieden die Herrenrunde mit nur zwei Verlustpunkten für sich. Dahinter folgten mit jeweils zwei gewonnenen Spielen der TSV Pfaffenhausen, SV Egelhofen und der SV Schöneberg. Das Team aus Loppenhausen wurde Fünfter.

Im Mixed drehte der TSV Pfaffenhausen dann das Ergebnis gegen Oberrieden um und gewann mit dem exakt gleichen Ergebnis (19:15), mit dem ihr Herrenteam zuvor gegen den Mitfavoriten verlor. So blieb der TSV Pfaffenhausen im Mixed ohne Niederlage. Das Mixed-Team aus Oberrieden lag hier mit zwei Verlustpunkten auf Rang zwei. Den dritten Platz sicherte sich die Moarschaft aus Loppenhausen und auf Platz vier folgte der SV Egelhofen vor dem SV Schöneberg.

Das Ergebnis der gesamten VG-Meisterschaft war bis zum allerletzten Stock offen. Erst als der TSV Pfaffenhausen den allerletzten Stock des Turniers nicht erfolgreich gegen den SV Schöneberg ins Ziel bringen konnte, stand der SV Oberrieden zum dritten Mal in Folge als VG-Sieger fest. Damit geht der Wanderpokal, den Pfaffenhausens Bürgermeister und VG-Vorsitzender Franz Renftle überreichte, endgültig nach Oberrieden. Auf Platz zwei folgt punktgleich der TSV Pfaffenhausen. Dritter hinter den beiden „Platzhirschen“ wurde der SV Egelhofen vor Loppenhausen. Auf Platz fünf der Gesamtwertung kam der SV Schöneberg.

