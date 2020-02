So denkt man beim DFB-Stützpunkt in Mindelheim über Kopfbälle

Plus Die Amerikaner machen es längst, nun ziehen auch die Briten nach – und verbieten dem Nachwuchs das Kopfballtraining. Wie denkt man beim DFB-Stützpunkt darüber?

Es klingt paradox, aber in diesem Punkt waren ausgerechnet die Amerikaner die Vorreiter – und das Mutterland des Fußballs zieht nach. Nachdem der US-Verband bereits 2015 das Kopfballspiel für unter Zehnjährige verbot. Elf- bis 13-Jährige dürfen seitdem nur in Punktspielen zu Kopfbällen ansetzen, im Training sind sie weiter tabu. Potenzielle Kopfverletzungen und Hirnschädigungen sollten so verhindert werden.

Nun zog also der englische Fußballverband (FA) nach: Kinder zwischen sechs und elf Jahren dürfen nun keine Kopfbälle mehr trainieren, danach nur selten. Bis zur A-Jugend sollen Kopfbälle gemieden oder zumindest reduziert werden. Das alles gilt jedoch nur für Trainingseinheiten, in Punktspielen sind Kopfbälle in allen Altersklassen weiterhin erlaubt. Und hierzulande? Ein Verbot gibt es bislang nicht, aber die Tendenz geht seit Jahren in eine ähnliche Richtung.

Kopfbälle stehen nicht auf dem Lehrplan

„ Kopfbälle stehen nicht explizit in unserem Trainingsplan“, sagt Manuel Neß. Der Kammlacher ist Trainer am DFB-Stützpunkt in Mindelheim und damit direkt an der Basis. Es habe einmal eine E-Mail des Verbands gegeben, in der darauf hingewiesen worden sei, das Kopfballtraining möglichst zu unterlassen. „Aber ein Verbot gibt es nicht“, sagt er. Lustigerweise sei bei der Trainingsausrüstung für die DFB-Stützpunkte auch ein Kopfballpendel dabei. „Das haben wir aber noch nie gebraucht“, sagt Neß.

Er selbst habe auch nie an einem solchen Gerät trainiert. Seine Maxime für das Training mit den Nachwuchsspielern lautet: den Ball flach spielen.

Packende Kopfballduelle gibt es auch im Jugendfußball. Bild: Jürgen Hieber

Flanken und Eckballvarianten werden erst ab der C-Jugend, also dem Jahrgang 2005/06, trainiert. Das beinhaltet dann durchaus das Kopfballspiel, auch wenn es nicht direkt von Trainerseite forciert wird. „Die Jungs machen das instinktiv. Wir unterbinden das dann auch nicht, sondern überlassen es den Spielern selbst“, sagt Neß.

Horst Hrubesch wird weiterhin Erben haben

Dass der deutsche Fußball, der stolz auf seine „Kopfball-Ungeheuer“ Horst Hrubesch , Miroslav Klose oder Mats Hummels ist, auf diese Lufthoheit in Zukunft verzichten will, ist nicht anzunehmen. Doch so ganz außen vor lässt man beim DFB die wissenschaftlichen Erkenntnisse in Bezug auf die Wirkung von Kopfbällen auf die Gesundheit der Spieler auch nicht. So wurden schon vor einigen Jahren Ballgröße und -gewicht an das jeweilige Alter der Spieler angepasst.

Das personifizierte "Kopfball-Ungeheuer": Horst Hrubesch. Er wurde mit der deutschen Nationalmannschaft 1980 Europameister.

Die DFB-Empfehlung für Bälle bei G-Junioren sieht etwa ein Gewicht von 290 Gramm bei einem Umfang von knapp 60 Zentimetern (Ballgröße 3) vor. Zum Vergleich: Ein Ball, der in der Bundesliga zum Einsatz kommt, darf zwischen 410 und 450 Gramm wiegen und muss einen Umfang zwischen 68 und 70 Zentimeter haben (Ballgröße 5).

„Die Ultra-Light-Bälle sind schon sehr leicht“, sagt Manuel Neß. „Bei uns am Stützpunkt schimpfen die Spieler schon manchmal darüber, dass diese ’Luftkugeln’ zu leicht sind.“

