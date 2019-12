So wurde Hannah Dempfle Deutsche Eiskunstlauf-Meisterin

Plus Hannah Dempfle aus Wiedergeltingen steht sechs Mal pro Woche auf dem Eis. Auch in den Ferien. Dieses intensive Training hat sich nun am Jahresende ausgezahlt.

Den 5. Oktober 2019 wird Hannah Dempfle nicht so schnell vergessen. An diesem Tag stand für die junge Eiskunstläuferin aus Wiedergeltingen wieder einer der schier unzähligen Trainingstage in Mittenwald an. Doch an diesem Tag sollte sie in ihrer Karriere eine neue Sprosse erklimmen. „Da habe ich zum ersten Mal den Doppel-Axel gestanden“, sagt die 14-jährige Gymnasiastin.

Der Axel, benannt nach dem norwegischen Eiskunstläufer Axel Paulsen, gilt als der schwierigste Sprung im Eiskunstlauf. Und er stellte die talentierte Eiskunstläuferin auf eine harte Geduldsprobe. „Irgendwann hatte ich das Gefühl, dass es einfach nicht mehr vorwärtsgeht“, gibt Hannah Dempfle zu. Doch Aufgeben war keine Option. „Daran habe ich nie gedacht.“ Ihre Mutter Margot Dempfle pflichtet ihr bei: „Ich fand es unglaublich bewundernswert, dass sie immer weitergemacht hat. Obwohl sie hundert Mal am Tag auf die gleiche Stelle gefallen ist.“ Und das waren viele Tage. Selbst in den Sommerferien stand Hannah Dempfle beinahe jeden Tag auf dem Eis: eine Woche Trainingslager in Garmisch, eine Woche in Luzern, zwei Wochen in Willingen und zum Abschluss noch zwei Wochen in Mittenwald. Das mit dem Doppel-Axel wollte lange nicht klappen.

Viel Training: Eiskunstläuferin Hannah Dempfle steht den Doppel-Axel

An jenem Samstag im Mittenwalder Eisstadion, in dem sie bis zu vier Mal pro Woche trainiert, hat es dann geklappt – und Hannah Dempfle hat den Doppel-Axel gestanden. „Von da an ging er immer öfter, die Quote wurde besser“, sagt sie. Gut zwei Monate später sollte sich das harte Training dann auszahlen: Hannah Dempfle fuhr zu den deutschen Nachwuchsmeisterschaften nach Mannheim.

Zum dritten Mal in ihrer Karriere war sie in diesem illustren Feld dabei. 2017 in Chemnitz und 2018 in Dortmund belegte sie jeweils den zwölften Platz. Doch diesmal hatte sie ihren Doppel-Axel im Gepäck. Eine Gewähr dafür, dass sie damit auf Siegertreppchen laufen würde, war das zwar nicht. „Auf der Deutschen können die anderen Läuferinnen das auch.“ Aber wie schon ihre Trainerin Karla Wackerle immer zu ihr sagte: „Die anderen müssen auch alle erst einmal laufen.“ Sprich: Neben Technik und Sprungkraft sind es vor allem die Nerven, die beim Eiskunstlauf über Platzierungen entscheiden.

Hannah Dempfle aus Wiedergeltingen krönt sich zur Deutschen Meisterin

Hannah Dempfle ging gut vorbereitet in den zweitägigen Wettkampf. Das Kurzprogramm absolvierte sie mit drei Sprüngen – darunter dem Doppel-Axel – und zwei Pirouetten. Der fehlerfreie Lauf brachte ihr 31,57 Punkte und damit Platz zwei ein. „Da dachte ich, dass es sein könnte, dass ich auf das Treppchen kommen könnte“, sagt Hannah Dempfle. Am zweiten Wettkampftag stand dann am Morgen das letzte Training an, zusammen mit der Konkurrenz. „Da habe ich schon gemerkt, dass mich viele immer wieder angeschaut und mein Training beobachtet haben“, sagt sie.

Sie war nun angekommen im Kreis der Medaillenfavoriten. Das Selbstbewusstsein muss dann vorhanden sein, sonst wird es schwer. Im Wettkampf startete sie schließlich als vorletzte Läuferin mit ihrem Kürprogramm – und blieb erneut fehlerfrei. „Sie war die Einzige, die ohne einen Wackler durchgekommen ist. Deshalb hat es von den Zuschauern richtig viel Applaus gegeben“, sagt Margot Dempfle. Die Punktrichter sahen das ähnlich: Mit 58,56 Punkten wurde Hannah Dempfle bewertet – damit war klar, dass sie in jedem Fall schon einmal Zweite sein würde.

Ein perfekter Lauf beschert Hannah Dempfle die Deutsche Meisterschaft

Nach ihr startete dann die nach dem Kurzprogramm Führende. Doch bei Katharina Weber vom EC Oberstdorf bewahrheitete sich das Mantra von Trainerin Karla Wackerle: Auch sie musste erst einmal laufen – und machte zu viele Fehler. Damit stand fest: Hannah Dempfle ist Deutsche Nachwuchsmeisterin! „Damit habe ich nicht gerechnet. Aber ich bin wirklich gut gelaufen, es hat alles diesmal geklappt“, sagt sie.

Nur zum Feiern blieb nicht viel Zeit. Als sie nach Hause kam, musste sie noch lernen. Am nächsten Tag stand eine Deutsch-Debatte in der Schule an. Es wurde eine Zwei. Das Jahr für Hannah Dempfle war arbeits- aber auch erfolgreich.