Sonntagsschuss entscheidet das "Spiel der Woche"

Plus Der FSV Dirlewang unterliegt in einem äußerst intensiven Nachbarschafts-Duell gegen Türkiyemspor Mindelheim denkbar knapp mit 0:1

Von Robert Prestele

In einem von vielen Unterbrechungen und hitzigen Debatten geprägten Derby behält Türkiyemspor Mindelheim im Heimspiel gegen die Anrainer aus Dirlewang letztlich die Oberhand. Am Ende prägten insbesondere zwei Szenen aus der ersten Hälfte die Entscheidung in der Begegnung.

Kein Geplänkel - im "Spiel der Woche" ging es gleich zur Sache Voll auf Betriebstemperatur starteten beide Teams in die Partie. Kein Geplänkel, kein Abtasten - nein, mit hoher Laufbereitschaft und eindringlichem Engagement gingen die Spieler beider Seiten die Auseinandersetzung an. Im Spiel nach vorne konnten die Kreisstädter zunächst etwas mehr Akzente setzten, was bereits nach fünf Minuten zu einer aussichtsreichen Möglichkeit führte. Ein uneigennütziger Querpass von Oglou Ali Mamout im Strafraum fand keinen Abnehmer. Selbst abzuschließen, wäre die bessere Wahl gewesen. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Nach 20 Minuten Szene eins der bereits genannten, entscheidenden Momente. Über den bereits geschlagenen Heim-Keeper Melih Balikkaya hinweg segelte das Leder Richtung Tor. In Wembley-Manier prallte das Leder aber von der Unterkante der Querstange zurück. Hier reagierten die Dirlewanger Stürmer etwas zu zögerlich, sodass der Goalie den Nachschuss schließlich entschärfen konnte - Riesenglück für die Gastgeber. Nur fünf Minuten später Szene zwei: Einen Mindelheimer Angriff wehrte die Gästeabwehr per Kopfball noch ab. Halbhoch landete der Ball bei dem am Strafraum lauernden Tayfun Salkut. Technisch perfekt jagte er das Leder Richtung Dirlewanger Tor. Unhaltbar für Keeper Timo Immerz schlug die Kugel zum 1:0 im linken Kreuzeck. Ein Sonntagsschuss im wahrsten Sinne des Wortes. Beide Teams agierten nun weitgehend auf Augenhöhe, so dass sich letztlich keine zwingenden Tormöglichkeiten hüben wie drüben entwickelten. Mit der knappen Führung für die Hausherren ging es dann zum Pausen-Tee. Nach dem Wechsel nahm die Partie dann ganz erheblich Fahrt auch. Allerdings nicht spielerisch, sondern die Intensität des Einsatzes und der Zweikämpfe nahm deutlich zu. Kein Ball wurde verloren gegeben und um nahezu jeden Zentimeter Raumgewinn wurde gefightet. So spielte sich die Begegnung überwiegend zwischen den beiden Strafraumlinien ab. Tormöglichkeiten kreierten sowohl Gäste wie Hausherren eher weniger. Spielerisches Manko kompensierten die Akteure mit intensivem Zweikampfverhalten. Die Hitzigkeit des Nachbarschafts-Duell spiegelte sich dann auch in achten Gelben Karten und zwei Gelb-Roten Karten wider. So musste Nikolas Rampp auf Dirlewanger Seite in der 80. Minute nach der Ampel-Karte wegen wiederholtem Foulspiel das Feld verlassen. Nur zwei Minuten später folgte ihm Mindelheim Ugur Kansu aus dem gleichen Grund. Wahrlich kein leichtes Spiel für Schiedsrichter Peter Fuchs, der sich aber achtbar aus der Affäre zog. Selbst die berechtigte, lange Nachspielzeit änderte jedoch am Ende nichts mehr am Ergebnis. Mit dem Ergebnis selbst konnte sich Dirlewang Coach Thomas Knerr nicht anfreunden: „Aus meiner Sicht hätte das Spiel heute keinen Sieger verdient gehabt. Leider sind wird durch einen Glücksschuss in Rückstand geraten. Aufgrund der vielen Unterbrechungen war in der zweiten Halbzeit dann kein geordneter Spielfluss mehr möglich.“ Mit der Punkteausbeute zufrieden war natürlich Oktay Demirkiran, der Trainer der Gastgeber: „Das war ein Kampfspiel heute, mit drei ganz wichtigen drei Punkten für uns. Dass es eine heiße Begegnung hier gegen Dirlewang werden würde, haben wir schon erwartet. Nicht zufrieden war ich allerdings mit der Reaktion einiger Zuschauer.“ So haben sie gespielt: Türkiyemspor Mindelheim Balikkaya, Ertürk, Aksu, Türkeli, Fernsimer, Onour Mamout Oglou, Akyol, Oglu Ali Mamout, Kansu, Kaißermüller, Salkut, Ismaili FSV Dirlewang Immerz, Müllner, Hilebrand, Schröther, Fischer, M. Fleschhut, Salger, Sigvist, Rampp, Aufmuth, Simml, Demba, Ch. Fleschhut Tor 1:0 Tayfun Salkut (26.) Gelb-Rot Nikolas Rampp ( Dirlewang/80.), Ugur Kansu ( Mindelheim/82.) beide wegen wiederholtem Foulspiel Zuschauer 250 Schiedsrichter Peter Fuchs

