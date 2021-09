Buchloe stolpert im Derby

Der Spitzenreiter der Kreisklasse Allgäu 2 lässt erstmals in dieser Saison Punkte liegen. Das Tor fiel eher zufällig

Leicht würde es für den Tabellenführer aus Buchloe nicht werden, das war schnell erkennbar. Denn der SVS Türkheim versteckte sich keineswegs. Im Gegenteil, die Heimelf zog ein gefälliges Passspiel auf. Das brachte nach etwa zehn Minuten auch schon eine sehr gute Tormöglichkeit für die Gastgeber ein. Daniel Kriger tauchte allein vor dem Buchloer Keeper auf, doch Peter Flöring reagierte glänzend.

Bei den Gästen dominierten zunächst weite Bälle, die das Mittelfeld schnell überbrückten und die schnellen Stürmer in Szene setzten. Nach einer Viertelstunde half dann der Pfosten bei einem gefährlichen Freistoß der Ostallgäuer aus. Minuten danach aber Torjubel im Buchloer Lager. Einen schnellen Konter schlossen die Gäste perfekt ab. Jedoch ging dem ein Handspiel voraus, sodass Schiedsrichter Stefan Hammerer die Anerkennung des Treffers versagte.

Die Buchloer kamen in der Folge stärker auf und zeigten, warum sie an der Spitze der Tabelle stehen. Schnelles und geradliniges Spiel ließ sie immer wieder vor dem Kasten des SVS Türkheim auftauchen. Der Buchloer Druck ließ nicht nach und so musste der sehr aufmerksame Keeper Türkheims Adrian Maurer mehrmals Kopf und Kragen riskieren, um seinen Kasten sauber zu halten. Wobei die Abwehr um Maximilian Biddle nicht nur die Bälle wegschlug, sondern meist versuchte, auch aus der Bedrängnis heraus, konstruktiv nach vorne zu spielen. Das Chancenplus lag allerdings auf Buchloer Seite, deren Angriffe aber doch häufig einen zu ungenauen Abschluss fanden. So ging es also torlos in die Pause.

Die Spielweise änderte sich nach Wiederanpfiff nicht. Rasch nach vorne bei Buchloe, strukturiertes Zusammenspiel hingegen bei den Gastgebern. Dennoch fiel die Führung für die Gastgeber überraschend. Aus mehr als 30 Metern legte sich Johannes Rummel bei einem Freistoß den Ball zurecht. Sein weiter Schlag in den Strafraum der Gäste wurde lang und länger und schlug plötzlich zum 1:0 im langen Eck ein.

Angriff auf Angriff ließ der FC Buchloe nun in Richtung Tor der Gastgeber rollen. Seien es einer der zahlreichen Freistöße oder Chancen aus dem Spiel heraus – besonderes Schussglück hatten die Buchloer an dem Nachmittag nicht. Türkheim hingegen warf alles in die Waagschale und scheute so manche Gelbe Karte nicht, um den Sieg über die Runden zu bringen. Und es gelang: Mit dem bekannten Glück des Tüchtigen überstand das Team von Fabian Beigl auch noch eine fünfminütige Nachspielzeit und die erste Saisonniederlage des FC Buchloe war perfekt.

Ausgelassen feierte Türkheims Trainer nach dem Abpfiff mit seinen Spielern: „Heute haben wir uns für unseren Aufwand belohnt. Wir waren uns nicht zu schade, auch weite Wege zu gehen und das Letzte aus uns herauszuholen. So geht der Sieg letztlich auch in Ordnung, wobei Buchloe schon ein starkes Team hat.“

Fair bilanzierte der Buchloer Coach nach dem Spiel: „Mit der Entscheidung, die dem Gegentor vorausging, war ich nicht so einverstanden. Aber das soll die Leistung der Türkheimer nicht schmälern. Sie haben kämpferisch ein großes Spiel abgeliefert und damit schließlich auch zurecht die Punkte behalten“, zeigte sich Thomas Göttle als sehr sportlicher Verlierer.

So haben sie gespielt:

SVS Türkheim Maurer, Haufler, Schöffel, Dillitz, Doll, Rummel, Rogg, Zeller, Nottensteiner, Biddle, Kriger, Dijeanovic, Bihler, Baur

FC Buchloe Flöring, Fischer, Asner, Arezina, Beigl, Sams, Halder, Bail, Brugger, Scherers, Göttle, Keller, Sauter, Zinner, Negele

Tor 1:0 Johannes Rummel (57.) Zuschauer 150 Schiedsrichter Stefan Hammerer