Spielabbruch in Tussenhausen Lokalsport

Weil nach einem Zusammenprall zweier Spieler der Krankenwagen kommen muss, wird die A-Klasse-Partie zwischen dem SV Tussenhausen und dem TSV Ettringen abgebrochen.

Von Axel Schmidt

In Tussenhausen musste die A-Klasse-Partie zwischen dem SVT und dem TSV Ettringen abgebrochen werden. Zwei Spieler waren zusammengeprallt und mussten ärztlich versorgt werden. Auf den anderen Plätzen wurde dagegen gespielt – mit so mancher Überraschung.

Kreisliga Mitte

Beinahe hätte der FSV Amberg seine Aufholjagd auch in Ottobeuren fortgesetzt. Doch gegen den Tabellenzweiten waren drei Tore der Rückkehrers Lukas Zink letztlich zu wenig, um einen Punkt zu ergattern. Nach 90 Minuten stand es 4:3 für den Favoriten, der damit seinen zweiten Platz festigte. An der Tabellenspitze marschiert der FC Viktoria Buxheim weiter unbeirrt in Richtung Bezirksliga. Nächster Schritt zum Aufstieg war ein 5:0-Auswärtssieg beim FC Benningen.

Der TSV Mindelheim und der TSV Kammlach mussten sich jeweils mit nur einem Punkt zufrieden geben: Mindelheim trennte sich vom FSV Lamerdingen mit 1:1, Kammlach musste in der Schlussminute gegen den SVO Germaringen noch den Gegentreffer zum 2:2 hinnehmen. Der FSV Dirlewang bot dem Tabellenvierten SV Ungerhausen zwar Paroli, verlor letztlich dennoch mit 1:2.

Die Ergebnisse:

TSV Mindelheim – FSV Lamerdingen 1:1

FC Benningen – FC Vikt. Buxheim 0:5

TSV Ottobeuren – FSV Amberg 4:3

SV Ungerhausen – FSV Dirlewang 2:1

SV Eggenthal – ASV Fellheim 1:0

TSV Legau – TV Woringen 2:1

TSV Kammlach – SVO Germaringen 2:2

Kreisklasse Allgäu 2

Zwölf Gelbe Karten, eine Gelb-Rote Karte: Das Spitzenspiel zwischen dem FC Buchloe und dem SV Oberegg war eine intensive Partie – und endete mit einem 1:1-Unentschieden. Davon profitierte der TSV Kirchheim, der sein Heimspiel gegen den TSV Zaisertshofen mit 4:1 gewann und nun wieder an der Tabellenspitze steht. Auch der SVS Türkheim büßte Punkte ein: Im Heimspiel gegen den SV Mattsies hieß es am Ende 0:0. Am Tabellenende schöpft der TSV Mittelneufnach nach dem 2:1-Heimsieg gegen Bedernau wieder Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt.

Die Ergebnisse:

FC Buchloe – SV Oberegg 1:1

TSV Mittelneufnach – SV Bedernau 2:1

TSV Kirchheim – TSV Zaisertshofen 4:1

SV Oberrieden – TV Sontheim 1:3

FC Jengen – SC Eppishausen 2:2

Bad Wörishofen – SV Schöneberg 0:2

SV Sal. Türkheim – SV Mattsies 0:0

A-Klasse Allgäu 2

Einen herben wie unerwarteten Dämpfer gab es für den Tabellenführer FC Loppenhausen. Die Miroci-Elf musste sich im Heimspiel dem SC Unterriesen mit 0:2 geschlagen geben. Dies nutzte der seit der Winterpause etwas schwächelnde TSV Markt Wald und verkürzte den Rückstand durch den 3:1-Sieg gegen Türkiyemspor Mindelheim auf einen Punkt. Im Tabellenkeller schöpft der SV Breitenbrunn wieder etwas Mut. Der Grund: ein 4:2-Heimsieg gegen den SV Salgen/Bronnen.

In Tussenhausen wurde die Partie zwischen dem SVT und dem TSV Ettringen nach rund einer Stunde abgebrochen. Nach einem Zusammenprall zweier Spieler aus Tussenhausen und Ettringen musste der Krankenwagen anrücken. Daraufhin brach der Schiedsrichter die Partie beim Stand von 1:0 für den TSV Ettringen ab.

Die Ergebnisse:

FC Loppenhausen – SC Unterrieden 0:2

SV Breitenbrunn – Salgen/Bronnen 4:2

TSV Markt Wald – Türk Mindelheim 3:1

FSV Kirchdorf – Auerbach/Stetten 2:3

SV Tussenhausen – TSV Ettringen abgebr.

