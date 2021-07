Sportgeschichte

Vor 75 Jahren gründet sich der Bayerische Landessportverband

Die Arbeit des Bayerischen Landes-Sportverbandes (BLSV), zum Beispiel bei der Ausbildung von Übungsleitern, ist heute vielfältig und weit verzweigt. 1946, also vor 75 Jahren, erhielt der Verband von der amerikanischen Militärregierung in Bayern die Lizenz für sein sportliches Wirken.

Plus Im Jahr 1946 hat der BLSV von der US-Militärregierung seine Lizenz erhalten. Im Gegensatz zum NS-Reichsbund für Leibesübungen wollte er sich von Anfang an nur um den Sport kümmern.

Von Manfred Jörg

Es ist der 21. Juni 1946, als der Sport in Bayern wieder in organisierte Bahnen gelenkt wurde. An jenem Tag nämlich erhielt der neue Landes-Sportverband im Freistaat vom „Office of military government for bavaria“ die ersehnte Lizenz. Auf der Urkunde der US-Amerikaner werden drei Männer als „responsable leadership“ (verantwortliches Führungsteam) benannt: Georg Maier, Adolf Schmucker und ein gewisser Rudolf Sedlmayer.

