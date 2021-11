Unterallgäuer Vereine dürfen Sportler für Ehrung melden

Der Landkreis Unterallgäu ehrt wieder seine erfolgreiche Athleten.

Zwar lief der Sport-Betrieb im Jahr 2021 aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie gewohnt. Trotzdem wird Landrat Alex Eder wieder in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landessportverband (BLSV) die erfolgreichsten Sportler des Jahres ehren. Eder bittet die Unterallgäuer Vereine, Sportler und Mannschaften, die für die Ehrung in Frage kommen, bis 20. Januar zu melden. „Ich bin mir sicher, dass es auch 2021 wieder tolle Leistungen im Sport gab, die nicht vergessen werden sollen“, sagt Eder.

Bei der Sportlerehrung geehrt werden zum Beispiel Einzelsportler und Mannschaften, die bei schwäbischen, bayerischen oder deutschen Meisterschaften erfolgreich waren. Ausgezeichnet werden auch Fußballmannschaften sowie Sportler, die in einen bayerischen oder deutschen A- oder B-Kader berufen wurden oder die das Sportabzeichen des Deutschen Olympischen Sportbundes mehrfach abgelegt haben. Abhängig vom Umfang der eingehenden Meldungen behält sich der Landkreis vor, bei der Ehrung für das Sportjahr 2021 noch einen besonderen Fokus auf das Ehrenamt zu richten.

Kriterien zur Unterallgäuer Sportlerehrung sind online zu finden

Die genauen Kriterien für die Sportlerehrung sind im Internet unter www.unterallgaeu.de/sportlerehrung zu finden. Außerdem können dort die für die Ehrung erforderlichen Anträge heruntergeladen werden.

Per E-Mail schickt man diese an alexandra.hoertrich@lra.unterallgaeu.de, per Post an Landratsamt Unterallgäu, Büro des Landrats, Bad Wörishofer Straße 33, 87719 Mindelheim. (mz)