TC Tussenhausen-Mattsies feiert runden Geburtstag

Plus Seit 40 Jahren ist der Tennisclub ein fester Bestandteil im Dorfleben von Tussenhausen und Mattsies. Gefeiert wurde nun im kleinen Kreis.

Mit dem 24. SchloßCup beendete der Tennisverein Tussenhausen-Mattsies die Saison 2020, die nicht nur aufgrund der Corona-Pandemie eine besondere war. Es war zugleich das Jubiläumsjahr des Tennisvereins, der seit nunmehr 40 Jahren besteht.

Beim Schloß-Cup holten sich Alexander Heine bei den Herren-A sowie Mike Hammermayer bei den Herren-B den Sieg. Die Plätze zwei und drei belegten Markus Danner und Matthias Sobotta (Herren-A) sowie Werner Hillebrand und Tommy Gaschler (Herren-B).

Sieger und Gründungsmitglieder werden geehrt

Coronabedingt wurde die abendliche Jubiläumsfeier nur im kleinen Rahmen abgehalten, zu der ausschließlich Vereinsmitglieder geladen waren. Sportwart Peter Sobotta ehrte die Sieger und die neuen Vereinsmeister. Diese heißen Alex Strobel vor Markus Danner (Herren-Einzel A) und Werner Hillebrand vor Daniel Mayr (Herren-Einzel B). Im Doppel holten Matthias Sobotta und Bernhard Schmid vor Björn Landinger und Werner Hillebrand (Herren-A) sowie Julian Münnich und Daniel Mayr vor Simon Schedel und Tommy Gaschler (Herren-B) den Titel.

Danach ließ TV-Vorsitzender Viktor Braun die Geschichte des Vereins Revue passieren. Was wurde nicht alles erreicht: der Bau der Tennisplätze und des Clubheims samt dessen Erweiterung im Jahre 2016 dank vieler ehrenamtlicher Arbeitsstunden sowie die sportlichen Erfolge.

Angefangen bei der „etwas schwierigen“, sprich erfolgsarmen, Anfangszeit bis hin zu den Highlights der Nachwuchsmannschaften mit Talenten wie den Bräutigam-Schwestern sowie den Erfolgen der Nachwuchsmannschaften bis in die Bezirksliga. Der größte Erfolg war sicher der Aufstieg der Damenmannschaft in die Landesliga und den Herrenteams, welche es bis in die Bezirksklasse 1 geschafft hatten.

Schlussendlich standen die Ehrungen für die Mitglieder der ersten Stunde und ihrer besonderen Leistungen an. Geehrt wurden an diesem Abend Birgit Allmann, Helmi Behringer, Franz Ehrhart, Otto Gaschler, Walter Hösle, Maria und Johann Krtschek, Josef Miller, Uschi und Georg Oberhofer, Karin und Albert Richter sowie Uli Zander. (axe)

