TSV Kammlach hat die Tabellenführung im Blick

Plus Der TSV Kammlach kann erneut Tabellenführer der Kreisliga werden, ist dabei aber auch auf Mithilfe angewiesen. In der Kreisklasse Allgäu 1 gibt es einen Trainerwechsel.

Das Wetter spielt noch mit, dem vorletzten Spieltag vor der Winterpause dürfte nichts im Wege stehen. Der hat es auch in sich: So empfängt der TSV Mindelheim in der Kreisliga den Tabellenführer und in der Kreisklasse Allgäu 2 will der SC Eppishausen im Derby Spitzenreiter Kirchheim ärgern.

Kreisliga Mitte Dritter gegen Erster – es ist das Topspiel an diesem Wochenende: Der TSV Mindelheim (3. Platz/30 Punkte) empfängt den SV Ungerhausen (1./32). Das beste Heimteam der Liga – der TSV Mindelheim hat alle sieben Heimspiele gewonnen – kann nicht nur den Tabellenführer stürzen, sondern auch für eine neue Top-Serie sorgen. Acht Heimsiege am Stück gelangen dem TSV Mindelheim zuletzt in der Saison 2006/07.

Auch der SV Oberegg steht als Aufsteiger prima da. Mit 21 Punkten aus 16 Spielen belegt die Mannschaft von Trainer Michael Schmalholz den neunten Platz. Und das ohne ihren Torjäger Christian Faulstich, der satte 26 Tore in der abgelaufenen Aufstiegssaison beigesteuert hatte, sich aber dann im bedeutungslosen letzten Saisonspiel in Zaisertshofen das Kreuzband riss. Die Mannschaft aber hat diesen schwerwiegenden Ausfalle bislang bestens weggesteckt. Am Sonntag kommt nun der TSV Lautrach-Illerbeuren nach Oberegg – eine Mannschaft, die im Vorjahr als Aufsteiger für Furore gesorgt hat und die Kreisliga als Dritter abschloss.

Der TSV Kammlach könnte, bei Mindelheimer Schützenhilfe, den Spieltag als Tabellenführer beenden. Auf dem Papier haben die Kammlacher (2./31) mit dem TV Woringen (13./14) die leichteste Aufgabe der drei heimischen Teams. Allerdings muss Trainer Manuel Neß auch diesmal wieder auf einige Spieler verzichten, allen voran Torjäger Reinhold Haar.

Kreisklasse Allgäu 1 Schweres Programm für die beiden Kellerkinder: Schlusslicht FC Loppenhausen empfängt den SV Egg 2 (7.), der Tabellenvorletzte aus Bedernau hat den SV Dirckenreishausen (3.) zu Gast. Um die reelle Chance zu wahren, nicht auf einem Abstiegsplatz überwintern zu müssen, sollten Loppenhausen und Bedernau ihre Heimspiele gewinnen.

Der SV Schöneberg (6.) empfängt nach der unfreiwilligen Pause – vergangene Woche wurde das Spiel in Dickenreishausen abgesagt – am Sonntag den Tabellennachbarn aus Boos (7.). Bleiben die Schöneberger ihrer seit nunmehr sieben Spieltagen andauernden Serie treu, ist ein Unentschieden zu erwarten. Denn in schöner Regelmäßigkeit wechselten sich Sieg und Remis ab.

Kreisklasse Allgäu 2 Die vergangenen beiden Spieltage fehlte Hans Sedlmeir, Trainer der SG Amberg/Wiedergeltingen, seiner Mannschaft. „Ich war auf Reha weg, eine alte Bandscheibengeschichte“, sagte er. Zum Heimspiel am heutigen Samstag (14 Uhr) gegen den SV Mattsies ist er aber wieder da. Mit der Vorrunde und Rang sechs ist Sedlmeir eigentlich ganz zufrieden. Nach einem äußerst holprigen Start mit vier Niederlagen in sechs Spielen sei die Mannschaft dann in der Kreisklasse Allgäu 2 endlich angekommen. „Zwischenzeitlich waren wir ganz gut drauf“, sagt Sedlmeir und spielt auf die drei Siege am Stück, darunter ein 5:1 gegen den FC Buchloe, an. In seiner Abwesenheit jedoch gelang nur ein Punkt in zwei Spielen. „Wir müssten eigentlich fünf, sechs Punkte mehr haben“, sagt Sedlmeir, ohne zu lamentieren. Gründe gebe es dennoch: die chronische Verletzungsanfälligkeit seiner Mannschaft, dazu eine gewisse Unerfahrenheit („Wir haben drei A-Jugendspieler integriert.“). Sein Blick geht aber nach vorn: „Wenn wir heute und nächste Woche gewinnen, dann wären wir oben wieder in Schlagdistanz.“

Doch ob diese Rechnung aufgeht? Immerhin wartet nächste Woche der Tabellenführer – und heute erst einmal der SV Mattsies. Der hat sich nach einem katastrophalen Saisonstart (vier Niederlagen in Folge) wieder gefangen und sich mittlerweile auf Rang acht hochgearbeitet. Zuletzt trotzte man dem FC Buchloe einen Punkt ab und fertigte den SC Eppishausen vergangene Woche mit 5:0 ab. Dabei sind die Mattsieser schwer auszurechnen, denn einen echten Torjäger findet man dort nicht. Die meisten der bisher erzielten 26 Tore erzielte Mittelfeldspieler Daniel Häring. Er traf bislang vier Mal.

Der 3:0-Sieg vergangene Woche gegen den FC Buchloe war für den Tabellenführer TSV Kirchheim nicht nur der fünfte Sieg in Serie, sondern auch ein echter Big-Point im Aufstiegsrennen. Mittlerweile sind es acht Punkte Vorsprung auf den dritten Platz. Nun geht es für die Kirchheimer zum Lokalrivalen nach Eppishausen. Der Aufsteiger war im Hinspiel keine allzugroße Hürde: Mit 6:0 waren die Kirchheimer siegreich.

A-Klasse Allgäu 2 Spitzenreiter SV Oberrieden hat spielfrei, Türkiyemspor Mindelheim 2 hat die Partie abgesagt. Das hat einen Grund: Trainer Oktay Demirkiran hat unter der Woche sein Amt niedergelegt. „Es war nicht mehr so, wie ich es mir vorgestellt habe. Mir hat die Begeisterung der Spieler gefehlt“, sagt Demirkiran und erklärt: „Ich habe mein Spielsystem und dafür brauche ich Spieler, die wollen und dafür trainieren. Das war zuletzt nicht mehr so, deswegen habe ich mich entschieden aufzuhören. So hat der Verein noch Zeit, um sich nach einem Nachfolger für die Rückrunde umzusehen.“

Unter den Verfolgern des SV Oberrieden hat sich in den vergangenen Wochen ein Dreikampf herauskristallisiert: Punktgleich kämpfen der SV Schlingen, SC Unterrieden und die SG Kirchdorf/Rammingen um Rang zwei. Den schwersten Gegner dürfte am Wochenende der SV Schlingen vor der Brust haben. Der Tabellendritte muss nach Salgen (7.). Der SC Unterrieden tritt bei der SG Wiedergeltingen/Amberg 2 (12.) an, die SG Kirchdorf/Rammingen ist im Derby gegen den SVS Türkheim 2 (13.) ebenfalls Favorit.