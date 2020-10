vor 54 Min.

TSV Mindelheim will Revanche für Ligapokal-Pleite

Zum Restart in der Kreisliga feierte der TSV Mindelheim einen 6:1-Heimsieg gegen Verfolger TSV Kammlach. Gegen Lamerdingen soll nun der nächste Sieg her.

Plus In der Vorwoche feierte der Ligapokal Premiere. Nun geht es wieder um Meisterschaftspunkte. Für den TSV Mindelheim bietet sich die Chance zur Revanche.

Von Axel Schmidt

Den Start in den Ligapokal, der ja eine weitere Möglichkeit zum Aufstieg bietet, haben die Mindelheimer am vergangenen Wochenende gehörig vergeigt. Mit 1:3 unterlag die, allerdings auch ohne einige Stammspieler angetretene, Mannschaft von Trainer Benedikt Deigendesch dem Schlusslicht der Kreisliga, dem FSV Lamerdingen.

Bereits am Samstag nun, gerade einmal sieben Tage später, sieht der Spielplan die Möglichkeit der Revanche vor. Wieder geht es für die Mindelheimer nach Lamerdingen, diesmal allerdings wird um Ligapunkte gespielt. Will der TSV Mindelheim seinen Spitzenplatz verteidigen, zählt in Lamerdingen nur ein Sieg.

Kammlach ist verletzungsgeplagt - und spielfrei

Der TSV Kammlach, bis vor zwei Wochen noch Mindelheims erster Verfolger, kam schwer gebeutelt aus der Corona-Pause. „Aktuell haben wir sechs verletzte Stammspieler“, sagt Trainer Manuel Neß. Für einen Verein wie den TSV Kammlach ist das zuviel. So erklären sich auch die Niederlagen in Mindelheim und im Ligapokal gegen Blonhofen. Da kommt die Spielpause für die Kammlacher am Wochenende gut.

Der SV Oberegg (10.) tritt am Sonntag beim SV Ungerhausen (6.) an. Das Hinspiel hatte Oberegg mit 0:2 verloren, könnte aber diesmal vom engen Spielplan der Ungerhauser profitieren. Sie mussten nämlich, nachdem das erste Ligaspiel wegen eines positiven Corona-Tests in der Mannschaft noch abgesagt werden musste, eben jenes Spiel gegen den FC Viktoria Buxheim gestern Abend nachholen.

Kann der FSV Dirlewang den Schwung mitnehmen?

In der Kreisklasse Allgäu 1 hat der FSV Dirlewang zum Restart für Furore gesorgt und dem Tabellenführer SV Memmingerberg die erste Saisonniederlage beigebracht. Nun kommt am Sonntag der SV Schöneberg zum ersten Heimspiel seit Monaten. Mit einem Heimsieg würden die Dirlewanger mit dem SV Schöneberg nach Punkten gleichziehen. Türkiyemspor Mindelheim empfängt am Sonntag den FC Loppenhausen. Für die Gäste gilt: Verlieren verboten. Um den Anschluss an die Nichtabstiegsränge nicht weiter zu verlieren, wäre ein Auswärtssieg in Mindelheim nicht das verkehrteste.

In der Kreisklasse Allgäu 2 wird der TSV Kirchheim an der Tabellenspitze bleiben – egal, wie das Heimspiel gegen den SV Mattsies (9.) endet. Verfolger FC Jengen hat den SVS Türkheim zu Gast – der am vergangenen Wochenende im Ligapokal den TSV Kirchheim mit 1:0 bezwang.

A-Klasse-Derby in Oberrieden

Der TSV Pfaffenhausen hat es in der A-Klasse Allgäu 2 in der Hand, ob der Meisterschaftskampf noch einmal spannend wird. Gewinnt er das Derby bei Spitzenreiter SV Oberrieden am Sonntag, dann könnten der SV Schlingen und SC Unterrieden mit Siegen gegen Frechenrieden und in Markt Wald den Punkteabstand verkürzen.

Für Spannung ist also gesorgt, wenn es in den kommenden drei Wochen um Punkte in der Meisterschaft geht. Erst am 24./25. Oktober übernimmt dann wieder der Ligapokal die Wochenendplanung.

