13:07 Uhr

TTF Bad Wörishofen verliert zum Auftakt

Plus Die Tischtennisfreunde verlieren in Rain. Dabei haben sie eine besondere Aufstellung gewählt.

Ohne ihre Stammspieler Karl Deeg und Hermann Kees starteten die Tischtennisfreunde Bad Wörishofen in ihre 65. Turniersaison. Dennoch war der Saisonauftakt in der Landesliga Westsüdwest beim TSV Rain hart umkämpft. Nach drei Stunden hieß es 5:7 aus Bad Wörishofer Sicht.

Ein besonderes Spiel war es dennoch für die Wörishofer. Erstmals standen mit Horst Müller/Daniel Müller und Lukas Wolf/Simon Wolf zwei Väter mit ihren Söhnen im Team. Aufgrund der Ausfälle von Deeg und Kees gaben die Kneippstädter dem Nachwuchs eine Chance.

Rudolf Grund gewinnt beide Spitzenpartien

In den Spitzenbegegnungen konnte Xaver Eschenlohr gegen die aggressiven Angriffsspieler Marco Klein und Gerhard Wittmeier nicht punkten. Mannschaftskapitän Rudolf Grund jedoch bezwang in tollen Spielen beide Spieler. In der Mitte punktete auch Horst Müller trotz Trainingsrückstands durch seine taktischen Fähigkeiten sowohl gegen Wolfgang Römer als auch gegen Mathias Häusler. Hier steuerte Lukas Wolf einen Sieg gegen Römer bei. Nachdem der 15-jährige Simon Wolf und auch Daniel Müller ihre Erstspiele verloren, stand es 5:5.

Bad Wörishofer Nachwuchsspieler zeigen ihr Potenzial

Bei ihren Zweitspielen wären für Daniel Müller und Simon Wolf Siege möglich gewesen. Doch es sollte nicht sein. Daniel Müller unterlag gegen Jürgen Genz mit 1:3 (16:18, 10:12, 12:10, 7:11) und Simon Wolf gegen David Wenninger mit 1:3 (10:12, 11:7, 11:13, 9:11). Dennoch sah hier Kapitän Rudolf Grund gute Fortschritte beim Nachwuchs, wenn sie auch in diesem Match noch „Lehrgeld“ bezahlen mussten. Am Samstag, 19. September, um 15 Uhr im Heimspiel gegen den SV Memmingerberg wollen die TTF- Spieler einen Sieg einfahren. (er)

Mehr zum Tischtennis im Unterallgäu lesen Sie hier:

Themen folgen