TTSC Warmisried und Hasberger Frauen gewinnen klar

Auch wenn auf diesem Bild Warmisrieds Thorsten Albrecht vor Bad Wörishofens Horst Müller (rechts) in die Knie geht – das bessere Ende hatten die Warmisrieder im Landesliga-Derby.

Im Landesliga-Derby feiert der TTSC Warmisried einen deutlichen 9:2-Erfolg gegen Bad Wörishofen. Die Hasberger Frauen legen einen rekordverdächtigen Sieg hin.

Von Johann Bisle und Ludwig Schuster

Das mit Spannung erwartete Unterallgäuer Tischtennis-Derby in der Landesliga zwischen dem TTSC Warmisried und den TTF Bad Wörishofen war eine einseitige Angelegenheit: Mit 9:2 gewannen die Warmisrieder und fügten den Bad Wörishofern damit die vierte Niederlage im vierten Spiel zu. Dafür durfte sich die zweite Mannschaft der Tischtennisfreunde Bad Wörishofen in der Bezirksliga über zwei Siege freuen. Und auch die Hasberger Frauen setzten in Waal ein Ausrufezeichen: Nur etwa mehr als eine Stunde dauerte die Partie, ehe der glatte 8:0-Sieg feststand.

TTSC Warmisried, Landesliga Westsüdwest, Männer

Das erste Derby nach dem Wiederaufstieg der Tischtennisfreunde Bad Wörishofen war zu Beginn noch spannend. Das Warmisrieder Spitzendoppel Brenner/Mayer musste sich kräftig ins Zeug legen, um in vier Durchgängen gegen Müller/Gerhardinger zu punkten. Ebenfalls über vier Sätze ging die Partie Albrecht/Binder gegen Eschenlohr/Deeg, diesmal mit dem besseren Ausgang für die Wörishofer.

Das dritte Doppel wurde gar erst im Entscheidungssatz entschieden. Hier brachten Geiger/Fackler gegen Grund/Beierl den TTSC mit 2:1 in Führung. Im Anschluss war es aber vorbei mit der Ausgeglichenheit: Es folgte in den Einzeln nämlich eine beeindruckende Serie der Warmisrieder Hausherren: Thomas Brenner (gegen Karl Deeg), Florian Mayer (gegen Xaver Eschenlohr), Thorsten Albrecht (gegen Rudolf Grund), Tobias Geiger (gegen Horst Müller) und Marion Fackler (gegen Alois Beierl) gewannen ihre Spiele, ohne in den fünften Satz zu müssen.

Den einzigen Einzelerfolg für die Kneippstädter verbuchte Dieter Gerhardinger mit einem Viersatzsieg über Thomas Binder. Zwei weitere beeindruckende Siege von Brenner und Mayer ohne Satzverlust bedeutete nach nicht einmal drei Stunden Spieldauer einen ungefährdeten und fulminanten 9:2-Erfolg für die Warmisrieder.

TTF Bad Wörishofen, Bezirksliga Gruppe 2 Ost, Männer

Besser machte es die zweite Mannschaft der Tischtennisfreunde. Mit einem 9:5-Sieg bei der SG Dösingen II und einem 9:6-Heimsieg gegen den TSV Mindelheim haben die Bad Wörishofer in der Bezirksliga zur Tabellenspitze aufgeschlossen.

Gegen Dösingen führten die Bad Wörishofer nach den Anfangsdoppeln durch die Siege von M. Müller/Steil und Beierl/Wolf mit 2:1. Und da in den Spitzenspielen Lukas Wolf und Alois Beierl ebenfalls erfolgreich blieben, hieß es schnell 4:1. In der Mitte legte Daniel Müller nach, ehe Manuel Müller und Lorenz Steil die ersten Einzelniederlagen kassierten. Markus Simon steuerte im letzten Spiel des ersten Durchgangs den Punkt zum 6:3 bei. Alois Beierl führte in seinem zweiten Einzel bereits mit 2:0 Sätzen, verlor dann aber doch noch im fünften Satz mit 11:13. Doch Lukas Wolf blieb ungeschlagen und gewann sein zweites Einzel. Auch Manuel Müller gewann nun, dagegen verlor Daniel Müller knapp. Am Ende war es Markus Simon, der mit einem 3:0 den 9:5-Endstand herstellte.

Im Heimspiel gegen den TSV Mindelheim lagen die Gastgeber zu Beginn bereits mit 1:4 zurück: In den Doppeln gewannen nur Wolf/Beierl gegen Peter/Simmet mit 3:2. Dagegen unterlagen Müller/Müller gegen Justra/Wenzel und Simon/Steil gegen Bronner/Fischer jeweils mit 1:3. Es folgten zwei weitere Niederlagen an der Spitze von Alois Beierl gegen Christian Peter und von Lukas Wolf gegen Marc Justra. Doch mit drei Siegen in Folge glichen die Gastgeber zum 4:4 aus (Manuel Müller – Friedemann 3:2, Bronner, Daniel Müller – Martin Wenzel 3:0, Markus Simon – Stephan Fischer 3:0).

Nun aber konterte Mindelheim und ging dank der Siege von Karlheinz Simmet gegen Lorenz Steil und Marc Justra gegen Alois Beierl wieder mit 6:4 in Führung. Mit einem Schlussspurt, den Lukas Wolf mit dem Sieg gegen Christian Peter anzog und von Manuel Müller (gegen Martin Wenzel) und Daniel Müller (gegen Friedemann Bronner) weitergetragen wurde, führte Bad Wörishofen nun mit 7:6. Mit jeweils knappen 3:2-Siegen von Markus Simon gegen Karlheinz Simmet und von Lorenz Steil gegen Stephan Fischer sorgte das hintere Paarkreuz dann für den knappen 9:6-Erfolg der Bad Wörishofer.

TTC Hasberg, Bezirksoberliga, Frauen

Den Damen des TTC Hasberg ist am vergangenen Spieltag der Bezirksoberliga Süd ein bemerkenswerter Auswärtssieg gelungen. Beim Schlusslicht in Schwabens höchster Spielklasse gewann das Aushängeschild des Vereins in rekordverdächtigen 65 Minuten mit 8:0.

„Das Team aus Waal liegt uns anscheinend sehr, denn auch beim dritten Aufeinandertreffen gab es wieder ein 8:0 für uns“, sagte die zufriedene Nummer zwei der Hasbergerinnen, Heidrun Bisle. Sie war es auch, die den Gegnerinnen bei ihrem mühsamen 3:2-Erfolg zwei der insgesamt drei Satzgewinne zuließ. Mit nun 5:5 Punkten liegt das Team voll im Soll und hat nun eine lange Spielpause vor sich. Erst am 6. Dezember geht es mit dem Auswärtsspiel in Warmisried weiter.

