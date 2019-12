TV Türkheim ehrt seine Sportler des Jahres

Plus Die Leichtathleten des TV Türkheim küren am Jahresende ihre Besten. Dabei zählen nicht nur Ergebnisse.

Während am vergangenen Sonntag in Baden-Baden zum 73. Mal Deutschlands Sportler des Jahres gekürt wurden, zog der TV Türkheim Anfang der Woche nach: Traditionell feiert die Leichtathletik-Abteilung des TV Türkheim ihren Jahresabschluss im Filmhaus Huber und präsentiert dort seine „Sportler des Jahres“.

Wurden in Baden-Baden die beiden Leichtathleten Malaika Mihambo (Weitsprung-Weltmeisterin) und Niklas Kaul (Zehnkampf-Weltmeister) als neue „Sportler des Jahres“ gefeiert, so standen bei den Türkheimern naturgemäß auch Leichtathleten auf der Bühne, um geehrt zu werden. Was in Baden-Baden geschah, sei „ein großer Abend für die deutsche Leichtathletik, aber vor allem natürlich auch für Malaika und Niklas selbst“ gewesen, wie Iris Zacher, Abteilungsleiterin der Türkheimer Leichtathleten sagte.

„Sportlerin und Sportler des Jahres zu sein ist für beide die Krönung einer fantastischen Saison und eine weitere Anerkennung ihrer Leistungen und der harten Arbeit, die hinter diesen Erfolgen steht. Beide Sportler sind absolute Vorzeigeathleten und Vorbilder – nicht nur für uns Leichtathleten“, so Zacher weiter, ehe sie auf die sportliche Saison der Türkheimer zurückblickte. Fast 50 aktive Hasen, Wiesel und Tiger nahmen am Kinderleichtathletik-Training und an drei Wettkämpfen im Rahmen des Allgäuer SV-Cups teil. Mehr als 20 Jugendliche und Erwachsene waren auf 13 regionalen und überregionalen Wettkämpfen am Start und vertraten die Farben des TV Türkheim. Die Ausbeute konnte sich sehen lassen: vier Allgäuer, zwei schwäbische Meistertitel, dazu zwei bayerische Vizemeisterschaften und ein bayerischer Seniorentitel.

Höhepunkt des Abends war schließlich die Vorstellung der „Sportler des Jahres“:

Nachwuchssportler des Jahres Miriam Fuhrmann und Elias Brignolo machten nicht nur mit starken Wettkampfergebnissen, sondern auch mit enormem Trainingsfleiß auf sich aufmerksam.

Sportler des Jahres Matthias Weidinger gewann heuer die bayerische Seniorenmeisterschaft im Fünfkampf. „Das war schon eine kleine Sensation“, sagte Iris Zacher.

Sportlerin des Jahres Dass dieser Titel an Neuzugang Irina Gorr ging, war keine Überraschung. Die Sprinterin platzierte sich in den schwäbischen Bestenliste mit ihren Bestzeiten über 100 m, 200 m und 400 m jeweils unter der Top drei. Über 400 Meter waren in ganz Bayern in diesem Jahr insgesamt nur sieben Frauen schneller unterwegs, darunter so prominente Namen wie Christina Hering, die an den Olympischen Spielen 2020 in Tokyo über 800 Meter teilnehmen wird. Bei den bayerischen Meisterschaften der Aktiven und der U23 holte Gorr jeweils Silber über die 400 Meter.

Trainer des Jahres Maßgeblichen Anteil an den Erfolgen Irina Gorrs hat Trainer Bernd Henneberg. „Er stellt sich zu Hundert Prozent in den Dienst seiner Athletin und unterstützt sie mit großem Fachwissen, Einsatz und Herzblut“, sagte Zacher, die dabei jedoch nicht vergaß, auch den anderen Trainern und Übungsleitern zu danken, die das ganze Jahr über für die Leichtathletikabteilung des TV Türkheim im Einsatz war: Zentha Rummel, Carmen Kuczera, Klaus Spitzer, Janina Sander, Lara Frenzel, Jacob Melder, Jasmin Weiß, Friederike Haber und Jens Schäfer.