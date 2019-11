vor 22 Min.

Technik ist wichtiger als Medaillen

Die Schwimmer des TSV Mindelheim (oben) und des TSV Bad Wörishofen (unten) waren beim Cambomare-Sprintpokal in Kempten erfolgreich.

Mindelheimer und Bad Wörishofer Nachwuchs beweist sich in Kempten

Kempten ist ein gutes Pflaster für die Schwimmer des TSV Mindelheim und des TSV Bad Wörishofen. Beim Cambomare-Sprintpokal zeigte der Nachwuchs der beiden Vereine ihr Können.

TSV Mindelheim

„Für die Trainer sind solche Wettkämpfe immer ein Beweis für ihre geleistete Arbeit“, sagte Trainerin Kerstin König. „Auch wenn Medaillenerfolge teils noch ausgeblieben sind, hat sich jeder einzelne bedeutend in seiner Technik verbessert. Das ist viel wichtiger, um erfolgreich auf eine gute Grundlage aufbauen zu können, was die Kinder später viel weiterbringt“, sagte König. So konnten Franziska Fackler, Hanna Schorer, Tugce Ünvar, Lenny Eroglu (alle Jg. 2009), Toni Knie (Jg. 2010) und Florian Spiegl (Jg. 2007) mit herausragenden Technikverbesserungen glänzen und ihren Trainingsehrgeiz deutlich machen. Bastian Spiegl (Jg. 2010) schaffte es sogar auf das Treppchen und holte sich über 50 Meter Rücken die Silbermedaille.

An die guten Leistungen der Jüngsten konnten auch die Athleten der ersten Wettkampfmannschaft anknüpfen und ihre Konkurrenzfähigkeit unter Beweis stellten. Johanna Vögele (Jg. 2006) glänzte auf ihren Rückenstarts, indem sie über die 100 Meter den zweiten Platz belegte und über die 50 Meter mit persönlicher Bestleistung siegte. Auch Amelie Frei (Jg. 2004) überzeugte auf der Rückenlage. Sie schwamm mit neuem Vereinsrekord über 100 Meter Rücken in 1:11;95 Minuten auf den ersten Platz. Bei den Herren erkämpfte sich Christoph Pfleger (Jg. 2003) zwei zweite und einen ersten Platz. Besonders hervorzuheben ist seine neue Bestmarke über 100 Meter Freistil in 00:57;03 Sekunden.

Die drei Bähr-Brüder um Robin (Jg. 2004), Benjamin (Jg. 2001) und Sasha (Jg. 1998) zeigten ihre geballte Stärke. Sasha gelangen über 50 Meter Brust (00:30,19 Minuten) und 100 Meter Brust (01:06,98 Minuten) zwei Bestleistungen und ein neuer Vereinsrekord. Sein jüngerer Bruder Benjamin glänzte mit zwei Goldmedaillen über 100 Meter Rücken und Freistil und einer Silbermedaille über 50 Meter Rücken. Robin Bähr rundete das Ergebnis mit zwei Bronzemedaillen ab. (flok)

TSV Bad Wörishofen

Mit den Jüngsten gingen im Jahrgang 2011 Franziska Maier und Elias Sontheimer an den Start. Maier belegte drei Mal den vierten Platz. Sontheimer wuchs buchstäblich über sich hinaus und holte bei seinen vier Starts zwei Silber- und zwei Bronzemedaillen. Im Jahrgang 2010 fischten Sophia Miller (Gold über 25 Meter und 50 Meter Brust sowie 50 Meter Schmetterling) und Paula Scholz (Gold über 25 und 50 Meter Rücken, Silber über 25 und 50 Meter Freistil) gleich sieben Medaillen aus dem Wasser. Für Vincent Marz reichte es zu guten Mittelfeldplätzen und einer neuen Bestzeit.

Härter zu kämpfen gegen eine starke Konkurrenz hatte der Jahrgang 2009. Lisa Haller eroberte dennoch drei Podestplätze (Silber über 100 Meter Lagen und Bronze über 100 Meter Rücken und 50 Meter Schmetterling). Sascha Mühlbauer schaffte nicht nur vier gute Mittelfeldplätze mit neuen Bestzeiten und Vereinsrekord in seiner Altersklasse, sondern gewann auch eine Wette gegen seinen Trainer, indem er die 100 Meter Freistil mit Platz sechs unter 1:30 Minuten schwamm. Wladislav Lang (Jg. 2009) und Alisa Lang (Jg. 2007) gelangen jeweils vier neue Bestzeiten und gute Platzierungen. (mz)

Themen folgen