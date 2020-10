vor 43 Min.

Teilerfolg für Kammlach, Pleite für Kirchheim

Plus Viele Verletzte sorgten in den vergangenen Wochen für schlechte Ergebnisse beim Fußball-Kreisligisten. Nun hat sich die Mannschaft von Manuel Neß berappelt. In der Kreisklasse 2 stolpert der Spitzenreiter.

Von Axel Schmidt

Während das Heimspiel des TSV Mindelheim gegen den SVO Germaringen wegen des Toto-Pokal-Einsatzes der Gäste am Sonntag abgesagt wurde, waren der TSV Kammlach und der SV Oberegg in der Kreisliga Mitte im Einsatz. Und das durchaus vielversprechend.

Kreisliga Mitte: Kammlach verspielt den Sieg

Einen Teilerfolg verbuchte der ersatzgeschwächte TSV Kammlach im Auswärtsspiel bei Viktoria Buxheim. Die ersatzgeschwächte Mannschaft von Trainer Manuel Neß war sogar nah am Sieg dran. Erst vier Minuten vor Abpfiff kassierten die Gäste den Ausgleich.

Buxheim – Kammlach 1:1

Tore 0:1 Patrick Funk (76.), 1:1 Jonas Gruber (86.) Gelb-Rot Manuel Funk (Kammlach, 90. + 2) Zuschauer 80 Schiedsrichter Tancu Ölmez

In einem Torszenen armen Spiel neutralisierten sich die Mannschaften im Mittelfeld. Buxheim hatte mehr Ballbesitz, konnte aber daraus kaum Kapital schlagen. Kammlach erzielte in der 76. Minute nicht unverdient das 0:1. Buxheim erhöhte den Druck und der eingewechselte 18-jährige Jonas Gruber erzielte den verdienten Ausgleich in der 86. Minute.

Der Moment, als der TSV Kammlach zwei Punkte verlor: Buxheims Jonas Gruber erzielt hier den späten Ausgleich zum 1:1. Bild: Siegfried Rebhan

Oberegg – Fellheim 4:1

Tore 1:0 Martin Fischer (13.), 2:0 Christoph Neher (25.), 3:0 Markus Maier (51.), 3:1 Thomas Zanker (70.), 4:1 Markus Maier (83.) Rot Matthias Zoll (Fellheim, 75.) Bes. Vork. TW Acer (Fellheim) hält Strafstoß von Zingerle (50.) Zuschauer 90 Schiedsrichter Maximilian Wagner

In der Anfangsphase waren die Spielanteile gleich verteilt und die Mannschaften waren auf Augenhöhe. Dies änderte sich als Martin Fischer den ersten gefährlichen Angriff von Oberegger Seite zur Führung nutzte. Neher erhöhte zur beruhigenden 2:0-Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel das gleiche Bild: Es folgte das 3:0 durch Maier. Als Zingerle noch eine Elfmeter verschoss, bekam Fellheim nochmals Aufwind und verkürzte mit einem Kopfball durch Zanker. Fellheim dezimierte sich dann jedoch mit einer Roten Karte und Maier setzte den Schlusspunkt.

Die weiteren Spiele im Stenogramm:

Legau – Woringen 4:0

Tore 1:0 Marco Faller (41.), 2:0, 3:0 Sven Huber (42., 62.), 4:0 Valentin Graf (78.) Zuschauer 75 Schiedsrichter Nicolai Weimer

Lautrach-Illerbeuren – Ost-Memmingen 2:2

Tore 0:1, 0:2 Naim Nimanaj (7., 41.), 1:2 Alexander Bischof (67.), 2:2 Alexander Pertlwieser (87.) Zuschauer 110 Schiedsrichter Kevin Mitchell

Oberbeuren – Mauerstetten 2:2

Tore 0:1 Valentin Huber (84.), 1:1 Benjamin Markthaler (86.), 1:2 Martin Wahl (90. + 2), 2:2 Manuel Lucke (90. + 3) Zuschauer 120 Schiedsrichter Marco Blösch

Blonhofen – Ungerhausen 1:0

Tor 1:0 Manuel Schwarz (59.) Zuschauer 150 Schiedsrichter Robin Egner

Kreisklasse Allgäu 1: Loppenhausen verliert Kellerduell

Loppenhausen rutscht auf den letzten Platz ab, der SV Schöneberg gewinnt deutlich gegen Sontheim und Dirlewang setzt seine Erfolgsserie nach dem Restart fort.

Loppenhausen – Ottobeuren II 0:3

Tore 0:1 Christian Dietrich (66., FE), 0:2 Manfred Rinninger (85.), 0:3 Simon Ciola (90.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Andreas Häfele

Der FC Loppenhausen hat das Kellerduell gegen den TSV Ottobeuren II verloren und damit die Rote Laterne übernommen.

Lachen – Türkiyemspor MN 2:4

Tore 1:0 Marco Mendler (3., FE), 1:1, 1:2 Cagatay Aksu (6., 14.), 1:3, 1:4 Oglou Ali Mamout (27., 36.), 2:4 Marco Mendler (90.+2, HE) Rot ErsinTürkeli (90.+2), wegen Handspiel auf Torlinie Schiedsrichter Herbert Huber Zuschauer 40

Lachen ging früh in Führung, doch postwendend fiel der Ausgleich. Durch einen schönen Freistoß kamen die Gäste zur Führung, die bis zur Halbzeit auf 1:4 ausgebaut wurde. Nach der Pause ein Aufbäumen der Heimelf, doch die vielbeinige Gästeabwehr ließ nur noch eine Ergebniskosmetik zu.

Schöneberg – Sontheim 4:0

Tore 1:0 Christoph Lachenmayer (13.), 2:0 Maxi Mayer (62.), 3:0 Matthias Wucher (76.), 4:0 Andreas Schnalke (88.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Jürgen Warnck

Zu Beginn musste der SV Schöneberg all seine Defensivkünste aufbieten, um einen Rückstand zu verhindern. Im Gegenzug begünstigte ein grober Abwehrschnitzer die Führung für die Heimelf. Im zweiten Durchgang drängte Sontheim auf den Ausgleich, ließ aber erneut einen Abwehrfehler zu, den Schöneberg zum 2:0 nutzte. In der Folge ergaben sich für die Hausherren viele Freiräume, die sie für zwei weitere Tore nutzten.

Bedernau – Dirlewang 2:4

Tore 0:1 Thomas Aufmuth (4.), 1:1 Lukas Nitsche (12.), 1:2 Ralf Olbrich (16.), 1:3 Yaya Demba (23.), 2:3 Manuel Schmid (64.), 2:4 Yaya Demba (81.) Gelb-Rot Andreas Stadler (Bedernau, 57.) Rot Niklas Rampp (Dirlewang, 73.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Ralf Stützel

Die weiteren Spiele im Stenogramm:

Egg II – Boos 4:4

Tore 0:1 Wolfgang Schlichting (6.), 0:2 stefan Bräutigam (36.), 1:2 Lukas Stiegeler (38.), 2:2 Kevin Notz (45., FE), 3:2 Jürgen Heinzelmann (47.), 3:3 Wolfgang Schlichting (58.), 3:4 Andreas Notz (62.), 4:4 Kevin Notz (90. + 2, FE) Zuschauer 60 Schiedsrichter Sebastian Lieb

Markt Rettenbach – Dickenreishausen 2:2

Tore k. A. Zuschauer k. A. Schiedsrichter Manfred Bächler

Memmingerberg – Steinheim 1:1

Tore 0:1 Daniel Eisenmann (12.), 1:1 Matthias Stetter (23., FE) Zuschauer 100 Schiedsrichter Dennis Taubert

Kreisklasse Allgäu 2: Amberg/Wiedergeltingen ernüchtert

Die Aufholjagd der SG Amberg/ Wiedergeltingen ist erst einmal ins Stocken geraten. Im Heimspiel gegen den TSV Zaisertshofen reichte es nur zu einem 1:1. Umso ärgerlicher für die Heimelf, da Spitzenreiter TSV Kirchheim nach zwölf Spielen ohne Niederlage wieder einmal als Verlierer vom Platz ging.

Amberg/W’geltingen – Zaisertshofen 1:1

Tore 1:0 Lukas Zink (8.), 1:1 Dominik Schäffler (9.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Arnold Biberger

Die Spielgemeinschaft fand gut in die Partie und ging nach einem platzierten Flachschuss durch Zink in Führung, der frei vor dem Gästetorwart sicher einnetzte. Doch im direkten Gegenzug missglückte eine Kopfballrückgabe auf den Torwart. Zaisertshofen nahm das Geschenk dankend an und nach einem überlegten Querpass brauchte Schäffler nur noch ins leere Tor zum Ausgleich einschieben. In der Folgezeit hatte die Heimelf etwas mehr vom Spiel, fand jedoch keine entscheidenden Mittel die konsequente und umsichtige Defensive der Gäste zu überwinden. Nach dem Seitenwechsel bekamen die Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel zu sehen, das folgerichtig mit einem Unentschieden endete.

Türkheim – Bad Wörishofen 1:2

Tore 1:0 Valentin Terec (11., FE), 1:1 Christoph Lange (21.), 1:2 Sebastian Schmid (63.) Zuschauer 90 Schiedsrichter Markus Heider

Das Derby war von Anfang an kampfbetont mit anfänglichen Vorteilen für die Heimmannschaft, die auch folgerichtig durch den von Terec verwandelten Elfmeter in Führung ging. Danach kam allerdings der Gast etwas auf und konnte aus dem Gewühl im Strafraum heraus durch Lange ausgleichen. Obwohl der SVS in der Folge wieder die spielbestimmende Mannschaft war, brachte ein Abwehrpatzer den Rückstand, dem die Heimelf mit großem Kampf und überlegenem Spiel bis zum Schlusspfiff hinterher lief und somit unglücklich als Verlierer vom Platz ging. Der Schiedsrichter musste insgesamt viele Gelbe Karten verteilen und nach einem Gerangel in der 89. Minute mussten dann sowohl Roman Waltenberger als auch der kurz davor eingewechselte Eyob mit Gelb-Rot vom Platz.

Umkämpft war die Partie in der Kreisklasse Allgäu 2 zwischen dem SV Mattsies (blaue Trikots) und dem FC Jengen (weiße Trikots). Bild: Siegfried Rebhan

Mattsies – Jengen 1:1

Tore 0:1 Valentin Müller (37.), 1:1 Matthias Vogt (87.) Gelb-Rot Kevin Obermaier (Mattsies, 71.) Zuschauer 70 Schiedsrichter Michael Großkopf

In einem äußert hitzigen Spiel hat der SV Mattsies dem favorisierten FC Jengen dank einer starken kämpferischen Leistung ein Remis abgetrotzt. Angeführt vom überragenden Abwehrchef Mayr, überwand der SVM zahlreiche Rückschläge – namentlich das 0:1 kurz vor der Pause und eine unnötige Gelb-Rote Karte Mitte der zweiten Halbzeit – und erzielte in der Schlussphase durch einen Gewaltschuss des agilen Vogt den hochverdienten Ausgleich.

Pforzen – Kirchheim 4:2

Tore 0:1 Maximilian Ziegler-Freisinger (19.), 1:1 Julian Kausch (28.), 2:1 Maximilian Kress (33.), 3:1 Fabian Pfanzelt (47.), 3:2 Maximilian Ziegler-Freisinger (78.), 4:2 Martin Nothelfer (80., FE) Gelb-Rot Samet Özer (Kirchheim, 47.), Maximilian Kress (Pforzen, 66.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Ingo Weber

Mit einer starken Leistung konnte der SV Pforzen den Tabellenführer in die Knie zwingen. Durch den frühen Rückstand ließen sich die Hausherren nicht beirren und drehten die Partie binnen weniger Minuten. Die Gäste mussten kurz nach der Pause auch noch einen Platzverweis wegstecken. Erst als auch Pforzen nur noch zu zehnt war, kam Kirchheim nochmal heran. Der SVP antwortete prompt und ließ in der Schlussphase nichts mehr anbrennen.

Eppishausen – Baisweil-Lauchdorf 2:2

Tore 1:0 Fabian Schuster (7.), 2:0 Tobias Lutzenberger (22.), 2:1, 2:2 Thomas Immerz (48., 65./FE) Zuschauer 110 Schiedsrichter Ulas Kurt

Eine engagierte Leistung zeigte der SC Eppishausen, der in dieser Partie früh per Kopf in Führung ging. In die Drangphase der Gäste hinein sorgte Lutzenberger nach einem Konter für das 2:0. Der gleiche Spieler hätte kurz nach dem Seitenwechsel das 3:0 erzielen können, scheiterte jedoch am Gästekeeper Schropp. Im Gegenzug sorgte Immerz für den Anschlusstreffer. Immerz war es auch, der per strafstoß ausglich – und schließlich die Riesenchance auf den Siegtreffer liegen ließ, als er wenige Meter vor dem leeren Tor den Ball über das Gehäuse schoss.

Buchloe – Mittelneufnach 4:0

Tore 1:0 Marcel Halder (30.), 2:0 Luca Arezina (50.), Manuel Scherers (78./FE), Matteo Sauter (90+1.) Gelb-Rot Johannes Thoma (Mittelneufnach, 90. + 1) Zuschauer 80 Schiedsrichter Ulas Kurt

Die Hausherren dominierten über die gesamte Spielzeit das Spielgeschehen. Die sehr defensiven und zweikampfstarken Gäste haben jedoch wenig zugelassen, weil Buchloe auch eine schwache Offensivleistung zeigte. Der Sieg ist unterm Strich zwar verdient, war jedoch ohne große Gegenwehr seitens der Gäste.

Waal – Germaringen II 1:3

Tore 0:1 Markus Reuter (24.), 1:1 Andreas Schmid (64.), 1:2, 1:3 Markus Reuter (75./FE, 88.) Gelb-Rot Patrick Martin (Waal, 87.) Zuschauer 60 Schiedsrichter Michael Rommel

A-Klasse Allgäu 2: Die Verfolger bleiben dran

Tabellenführer SV Oberrieden hat beim FC Auerbach/ Stetten nichts anbrennen lassen. Mit 8:0 bewiesen die Mannen um Spielertrainer Florian Huber ihre Ausnahmestellung in dieser Spielzeit.

Allerdings bleiben auch die Verfolger am SVO dran.

Der Knackpunkt im Spiel der A-Klasse Allgäu 2 zwischen dem FC 98 Auerbach/Stetten und dem SV Oberrieden: FC 98-Keeper Christoph Schuster holt Martin Mooser von den Beinen und sieht dafür die Gelb-Rote Karte. Bild: Siegfried Rebhan

Auerbach/Stetten – Oberrieden 0:8

Tore 0:1 Oliver Zech (6.), 0:2 Markus Zedelmaier (33., Eigentor), 0:3, 0:4 Martin Mooser (40., 46.), 0:5 Manuel Schalk (68.), 0:6, 0:7 Oliver Zech (70., 88./FE), 0:8 Manuel Zeller (90.) Gelb-Rot Christoph Schuster (Auerbach/Stetten, 14.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Johann Heiland

Türkheim II – Tussenhausen 3:3

Tore 0:1 unbekannt (8.), 0:2 Nicolas Wenninger (56., Eigentor), 1:2 Massimo Zeller (60.), 1:3 Maximilian Möhrle (62.), 2:3 Lukas Völk (78., FE), 3:3 Christian Brem (90. + 3) Zuschauer 40 Schiedsrichter Simon Schwank

Einen sicher geglaubten Sieg beim Abstiegskandidaten Türkheim gab der SV Tussenhausen in der Nachspielzeit noch aus der Hand.

Unterrieden – Breitenbrunn 3:2

Tore k. A. Zuschauer k. A. Schiedsrichter Josef Neß

In einer torreichen ersten Halbzeit erwischten die Gäste den besseren Start und erzielten den erste Treffer. Nach dem Ausgleich und der zwischenzeitlichen Führung durch die Heimelf glich Breitenbrunn noch vor dem Halbzeitpfiff aus. In der etwas zerfahrenen zweiten Hälfte ging Unterrieden verdient in Führung, verpasste es aber, einen weiteren Treffer nachzulegen. Zwei Paraden von Torhüter Beck in der Schlussphase sicherten schließlich den knappen Heimsieg.

Kirchdorf/Rammen – Markt Wald 3:1

Tore 1:0 Tim Rauscher (9.), 2:0 David Schilcher (67.), 2:1 Modou Sarr (75.), 3:1 Tim Rauscher (80.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Peter Fuchs

In einem ansehnlichen Spiel gab das frühe Führungstor der Heimelf den nötigen Aufwind. Die Gäste agierten meist nur mit langen Bällen nach vorn, sodass wenig Gefahr bestand. Im zweiten Durchgang zeigte sich ein ähnliches Bild: Die SG war effektiver und antwortet in Torjäger Rauscher umgehend auf den Markt Walder Anschlusstreffer.

Pfaffenhausen – Salgen/Bronnen 0:2

Tore 0:1 Martin Kastler (4.), 0:2 Maximilian Heiß (26.) Gelb-Rot Christoph Lutzenberger (Pfaffenhausen, 52.) Zuschauer 60 Schiedsrichter Dennis Küttner

Derby-Dämpfer für den TSV Pfaffenhausen, der gegen den SV Salgen/Bronnen früh auf die Verliererstraße gerät und sich durch einen Platzverweis selbst die Chance auf eine Aufholjagd nimmt.

Frechenrieden – Türk. MN II 3:1

Tore 1:0 Janis Gfreiter (35., FE), 2:0, 3:0 Max Seisl (60., 75.), 3:1 unbekannt Zuschauer 40 Schiedsrichter Siegfried Irl

Erst kurz vor dem Seitenwechsel belohnte sich die Heimelf für einen bis dato couragierten Auftritt. Einen an Seisl verursachten Foulelfmeter verwandelte Gfreiter zur Führung. In der zweiten Halbzeit drängte Mindelheim auf den Ausgleich – doch Frechenrieden konterte eiskalt und kam durch Seisl zu zwei weiteren Toren.

Wiedergelt./Amberg II – Schlingen

Tore 1:0 Timo Ledermann (50.), 1:1 Nicolas Binder (78.) Gelb-Rot Lukas Haufler (Wiedergelt./Amb. II, 80.) Zuschauer 70 Schiedsrichter Alexander Renner

In einem schnellen und guten Spiel konnte die SG kurz nach der Halbzeit durch eine schöne Einzelleistung von Timo Ledermann in Führung gehen. Die zunehmend agressiver spielenden Gäste aus Schlingen erzielten eine Viertelstunde vor Schluss den Ausgleich.





