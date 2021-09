Der TC Mindelheim ehrt seine Jugendmeister

Die Mindelheimer Tennis-Jugend beendet eine erfolgreiche Saison - in den Ligen, wie im Verein.

Der Tennisclub Mindelheim hat seine Jugendsaison beendet. Auf Verbandsebene, wie auch vereinsintern. In der Verbandsrunde des Bayerischen Tennisverbandes (BTV) waren mit der Jugend 18, der Knaben 15 und der U12 drei Mannschaften gemeldet. Diese Teams präsentierten sich in ihrer ersten Saison hervorragend. Die Jugend 18 erreichte den vierten Platz in der Kreisklasse 1, die U12 wurde Zweite in der Kreisklasse 2. Noch besser lief es für die Knaben 15, die als Meister der Kreisklasse 1 aufsteigen.

Zum Abschluss der Spielzeit fand auf der Tennisanlage des TC Mindelheim unter regem Zuschauerinteresse die Clubmeisterschaft der Jugend statt. 14 Nachwuchsspieler nahmen daran teil und spielten den neuen Vereinsmeister aus. Der heißt Ferdinand Lutzenberger. Er gewann das Finale gegen Robin Glatz. Auch im Doppel war Ferdinand Lutzenberger erfolgreich. Zusammen mit Tizian Petrich gewann er das Finale gegen David Wolf/Robin Glatz. Sieger der Trostrunde wurde Julius Lutzenberger, bester Newcomer war Konstantin Bremer. (axe)

Lesen Sie dazu auch