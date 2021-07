TTC Bad Wörishofen ist Vizemeister der Bayernliga

Plus Die Herren des TTC Bad Wörishofen schließen die Bayernliga als Vizemeister ab. Wie dieser Erfolg zustande kam? Marcel Zimmermann und Benjamin Schmid erklären es.

Die Saison endete für die Tennis-Herren des TTC Bad Wörishofen, wie sie angefangen hatte: mit einem Sieg. Das bedeutete, die Bad Wörishofer durften das beste Ergebnis der Vereinsgeschichte feiern, nämlich Platz zwei in der Bayernliga. „Als Trainer ist man sehr zufrieden“, sagt Benjamin Schmid.