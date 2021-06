TTC Bad Wörishofen verliert das Spitzenspiel

Plus Die Herren des TTC Bad Wörishofen müssen sich dem Topteam vom TC Schießgraben Augsburg deutlich geschlagen geben. Trotzdem ist das Tennis-Wochenende erfolgreich.

Die noch junge Saison der Herren-Bayernliga bescherte den Tennis-Fans gleich einen Kracher. Als Tabellenzweiter empfing der TTC Bad Wörishofen am Sonntag den Tabellenführer TC Schießgraben Augsburg – beide bislang ungeschlagen. Dennoch startete der TCS Augsburg als Favorit in die Partie und wurde dieser Rolle auch völlig gerecht.