Warum ein US-Talent auf dem Tennisplatz in Bad Wörishofen trainiert

Plus In Bad Wörishofen trainiert derzeit ein 15-jähriges Mädchen, dessen Namen man sich merken sollte. Denn die Amerikanerin Maya Joint gehört zu den ganz großen US-Talenten.

Wenn unter der Woche auf den Plätzen des TTC Bad Wörishofen Tennis gespielt wird, dann meist von älteren Herren im Rentenalter. Aktuell aber gibt es eine Ausnahme: Ein 15-jähriges Mädchen mit roten Haaren steht auf dem Sandplatz Nummer neun und macht sich für die angehende Trainingseinheit mit Tennislehrer Benjamin Schmid warm.