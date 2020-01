18:00 Uhr

Thomas Brenner macht in Warmisried das Dutzend voll

Thomas Brenner ist Vereinsmeister des TTSC Warmisried - und das schon zum zwölften Mal. Wer bei den Tischtennis-Damen jubeln durfte.

Der TTSC Warmisried hat traditionsgemäß kurz vor Weihnachten die Tischtennis-Vereinsmeister an den grünen Tischen ermittelt. Nach den zusammengelosten Doppel- und Mixed-Wettbewerben starteten die sechs Damen und fünfzehn Herren in die Gruppenspiele. Bei den Damen waren es wieder einmal Barbara Lutz und Carmen Mayer, die den Titel unter sich ausmachten. Am Ende durfte Carmen Mayer den Wanderpokal in Empfang nehmen.

Thomas Brenner schlägt seinen langjährigen Doppel-Partner Florian Mayer

Bei den Herren zeigten die Spieler der dritten und vierten Mannschaft ihr Potenzial und machten den etablierten Spielern das Leben schwer. In der Gruppe A marschierte der Favorit Thomas Brenner mühelos in die K.O.-Runde. Dahinter sorgten die Routiniers Albert Sontheimer und Thomas Lutz für einige Überraschungen. In der Gruppe B ging es recht knapp zu, am Ende war es jedoch den Favoriten Christian Schindler und Florian Mayer vorbehalten, in die Entscheidungsspiele einzuziehen.

Überraschungen blieben nun aus und so kam es am Ende zum Aufeinandertreffen der langjährigen Doppelpartner Brenner/Mayer. Hier hatte Thomas Brenner mehr Reserven und holte in einem ausgeglichenen Spiel seinen zwölften Titel. Auch im sechsten Jahr nacheinander wurde somit der jeweils amtierende Herren Vereinsmeister abgelöst.

