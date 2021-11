Tischtennis

vor 48 Min.

Der TTSC Warmisried erkämpft sich den ersten Punkt

Thomas Brenner ist Kapitän der ersten Herrenmannschaft des TTSC Warmisried. Vor der laufenden Saison hat Brenner seine mannschaftsinterne Position eins an den jungen Neuzugang Nico Holzheu abgetreten.

Plus Trotz einer personellen Änderung in der Aufstellung zeigen die Unterallgäuer beim Duell mit dem TSV Hohenpeißenberg eine starke Leistung.

Vier Spiele hat es gedauert, ehe der TTSC Warmisried in der Tischtennis-Verbandsliga den ersten Punkt ergattern konnte. Mit etwas Glück an der Platte wäre in Hohenpeißenberg sogar mehr drin gewesen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen