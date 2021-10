Tischtennis

16:17 Uhr

Für Warmisried und Bad Wörishofen läuft es noch nicht rund

Plus Der TTSC Warmisried kommt in der Verbandsliga noch nicht so recht in die Erfolgsspur. In der Landesliga müssen die TTF Bad Wörishofen ein Match kampflos abgeben.

Drittes Saisonspiel, dritte Niederlage. Allerdings, wie schon gegen Thannhausen fiel diese für den TTSC Warmisried äußerst knapp aus. In der Landesliga haben die Tischtennisfreunde Bad Wörishofen mit großen Verletzungssorgen zu kämpfen. Besser läuft es für deren zweite Mannschaft.

