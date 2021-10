Tischtennis

vor 18 Min.

Große Ehre für einen Warmisrieder

Plus Wer sich mit Tischtennis in Warmisried und dem TTSC Warmisried beschäftigt, kommt an Michael Gil nicht vorbei. Auch der bayerische Ministerpräsident nicht.

Pünktlich zum 50-jährigen Vereinsjubiläum wird einem Urgestein des TTSC Warmisried eine hohe Ehre zuteil: Michael Gil erhielt in München von Ministerpräsident Markus Söder das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten für Verdienste im Ehrenamt.

