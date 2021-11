Kampflos zum Sieg: Die ersten Punkte für Bad Wörishofen

Plus Die Tischtennisfreunde Bad Wörishofen profitieren von einem Spielausfall in der Landesliga. Im zweiten Spiel des Tages ist dagegen alles, wie immer.

Eigentlich hatten sich die Tischtennisfreunde Bad Wörishofen auf einen Koppelspieltag eingestellt. Doch kurzfristig kam der Anruf vom TV Boos II, dass seine Landesligamannschaft mehrere Spielerausfälle zu verzeichnen habe und man deshalb zum fälligen Punktspiel nicht antreten könne. Das Punktspiel wurde somit mit 9:0 für die TTF Bad Wörishofen gewertet – was den ersten Punktgewinn in der laufenden Saison für die Bad Wörishofer bedeutete.