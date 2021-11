TTSC Warmisried feiert den ersten Saisonsieg

Plus Der Doppelspieltag begann für den TTSC Warmisried wie so oft: mit einer Niederlage. Doch einen Tag später gelingt der Mannschaft der Befreiungsschlag.

Die erste Mannschaft des TTSC Warmisried kann etwas aufatmen. Am vergangenen Wochenende war die Mannschaft in der Verbandsliga gleich zweimal im Einsatz – und konnte endlich den ersten Saisonsieg feiern.