Triathlet des TSV Bad Wörishofen darf zum Ironman auf Hawaii

Plus Andreas Dietrich vom TSV Bad Wörishofen qualifiziert sich für den den Traum aller Triathleten: den Ironman auf Hawaii.

Verlernen wird man Schwimmen, Radfahren oder gar Laufen trotz einer zweijährigen Wettkampfpause wegen der Coronapandemie nicht. Wohl aber wird man älter – und der Körper stößt dann mitunter an bestimmte Grenzen. Bei Andreas Dietrich scheint sich diese Zwangspause jedoch kaum negativ ausgewirkt zu haben. Im Gegenteil.