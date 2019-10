00:04 Uhr

Trotz Herbstwind die Frisbees eingenetzt

TSV Bad Wörishofen richtet Turnier im Rahmen der „Südstaatentour“ aus

Die „Wörishofer Kettarüttler“ hatten gerufen – und 42 Discgolfer sind gekommen, um im Ostpark bei den 3. TSV BW Open im Rahmen der Südstaatentour ihre Frisbeescheiben möglichst oft in die Fangkörbe zu werfen.

„Wir bekommen immer wieder von den Spielern gesagt, was wir für eine schöne Anlage in Bad Wörishofen haben. Es ist wirklich gepflegt wie auf einem Golfplatz“, freut sich Thomas Schmid, Vorsitzender der Discgolf-Abteilung des TSV-Bad Wörishofen. Kein Wunder, dass auch diesmal wieder viele Spieler eine lange Anreise auf sich nahmen.

Das Spielprinzip und die Regeln gleichen dem Golf-Sport. Der Spieler versucht die Wurfscheiben (Discs) mit so wenigen Würfen wie möglich in den Korb zu treffen. Nach jedem Wurf wird dort weitergespielt, wo die eigene Scheibe liegen geblieben ist. Bei der von Discgolf-Vereinen aus Bayern, Baden-Württemberg und Tirol organisierten Turnierserie „Südstaatentour“ stehen der Spaß und die Freude am gemeinsamen Spiel mit Gleichgesinnten im Vordergrund. Den hatten die Spieler – trotz des windigen Herbstwetters.

In der Division Junioren waren vier Teilnehmer am Start. Bei den Mädchen setzte sich Joe-Ann Kölbl, in ihrem ersten Turnier, mit 196 Punkten gegenüber Tabea Löw (219) durch. Die Brüder Samuel und Elias Löw teilten sich mit jeweils 146 Punkten die Wertung bei den Jungs brüderlich.

Nach krankheitsbedingten Absagen musste Katja Kölbl als einzige Dame im Feld ihre Division allein bestreiten. Mit 148 in der Gesamtwertung ließ sie aber einige Herren hinter sich.

Den Gesamtsieg in der Division Open, mit 128 Punkten – und damit 12 unter Par –, holte sich diesmal Sebastian Pilger von den Discgolf Guerillas aus Schwabmünchen. Auf Platz zwei landete Andy Kölbl von den Schiebe Dretzer’n des SC Gunzesried (129 Punkte/11 unter Par). Platz drei teilten sich die Schwabmünchner Discgolf Guerillas Stephan Stölzle und Markus Jeschek (130/10 unter Par). (axe)

