Türkheim

vor 18 Min.

Als Gerd Müller den Türkheimer Kickern gratulierte

An diesen Moment erinnert sich Michael Kolodziej noch heute gerne: Gerd Müller, der Jahrhundert-Fußballer, gratulierte ihm und dem ganzen Team des SVS Türkheim zur Meisterschaft in der Kreisklasse.

Plus Als Spielertrainer schüttelte Michael Kolodziej seinem Idol, dem "Bomber der Nation", damals die Hand und weiß noch gut, warum er total überrascht war.

Von Alf Geiger

Das war ein Ereignis: Der SVS Türkheim hatte den Aufstieg geschafft – und das sollte beim letzten Saisonspiel in der Kreisklasse gegen den TV Sontheim vor eigenem Anhang entsprechend gefeiert werden. Groß gefeiert wurde damals, wie in der Chronik zur – leider ausgefallenen – Feier zum 100-jährigen Bestehen des SVS Türkheim nachzulesen ist. Auch Michael Kolodziej wird diesen 30. Mai 2009 immer in Erinnerung bewahren – und das beileibe nicht nur, weil der heute 41-Jährige damit einen seiner größten sportlichen Erfolge als Spieler und Spielertrainer verbindet.

