Türkheim setzt noch ein Ausrufezeichen

Der SVS Türkheim wird aus der Regionalliga wohl wieder absteigen. Gegen das Spitzenteam aus Grafing zeigen die Unterallgäuer aber, dass sie das mit Anstand tun.

Damit haben wohl nur Wenige gerechnet: Der SVS Türkheim, bis dato Schlusslicht in der Volleyball-Regionalliga Süd-Ost, punktete beim Tabellendritten. Beim TSV Grafing 2 gewannen die Türkheimer am Ende in fünf Sätzen mit 3:2.

„Wir müssen die Grafinger permanent unter Druck setzen und um jeden einzelnen Punkt kämpfen“, sagte Türkheims Spielertrainer Robert Frey vor der Partie. Mit dieser Devise startete die Mannschaft ins Spiel. Zuspieler Johannes Ackermann wurde durch die Außenangreifer Robert Frey und David Scherer sowie die Mittelblocker Daniel Schneider und Sebastian Schorer ergänzt. Die Diagonalposition besetzte wie gewohnt Fabian Scherer. Als Libero stand wie gewohnt Fabian Birkholz auf dem Feld.

Türkheim gewinnt den ersten Satz

Die ersten beiden Sätze des Spiels gestalteten sich umkämpft. Keine der beiden Mannschaften konnte sich um mehr als drei Punkte vom Gegner absetzen. So hatte im ersten Satz der SVS Türkheim die Nase vorne und gewann mit 26:24. Im zweiten Satz, bei gleichem Endergebnis, triumphierte der TSV Grafing. Das Zwischenfazit beim Spielstand von 1:1 nach Sätzen lautete: „Wir müssen besonders in der Abwehr noch mehr geben.“ Allerdings kam es im darauffolgenden dritten Satz zu einem Leistungseinbruch der Türkheimer Mannschaft, wie in dieser Saison schon häufiger gesehen. Die bis dahin starken Angriffe fanden, egal über welche Position, nicht mehr ihr Ziel und Abwehraktionen misslangen.

Auch die Einwechslung von Andre Meier für den Spieltrainer Robert Frey, dem nach einem erfolgreichen Spielstart zunehmend Eigenfehler unterliefen, konnte den Satzverlust mit 19:25 nicht mehr verhindern. „Haben wir uns hier etwa schon aufgegeben?“ fragte Frey in der darauffolgenden Satzpause. Die Antwort der Mannschaft folgte postwendend im nächsten Satz. Der SVS raffte sich wieder auf. Ein ums andere Mal endeten die Angriffe des TSV Grafing 2 im Block von Daniel Schneider. Auch im Angriff setzten David und Fabian Scherer wieder Akzente, sowohl im Außenangriff als auch über die Diagonalposition. Die Türkheimer erarbeiteten sich früh eine Fünf-Punkte-Führung, die bis zum Ende des Satzes gehalten und sogar auf neun Punkte ausgebaut werden konnte. Als Endstand des vierten Satzes resultierte ein 25:16 für den SVS Türkheim.

Im Tiebreak zieht Türkheim davon

Angespornt von der Aussicht auf den Sieg und die daraus resultierenden wichtigen zwei Punkte im Abstiegskampf ging das Spiel in den entscheidenden Tiebreak. Die Türkheimer dominierten, starke Rückraumangriffe von David Scherer und Außenangriffe von Andre Meier brachten den Gegner aus dem Konzept und bei einem Zwischenstand von 8:4 für Türkheim wurde zum letzten Mal die Seiten gewechselt. Ungebremst spielte der SVS weiter und gewann den Tiebreak mit 15:8.

Der SVS Türkheim ergatterte somit zwei Punkte und machte in der Tabelle einen Platz gut. Die rote Laterne hat nun der VCO München inne – und wird diese auch behalten, da die Münchner bereits alle Spiele absolviert haben. Ob die Türkheimer möglicherweise noch einen Platz gutmachen können, entscheidet sich am kommenden Wochenende, wenn der direkte Tabellennachbar BSV Bayreuth in Türkheim zu Gast ist. (svs)





