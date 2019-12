vor 33 Min.

Türkheim verliert beim Tabellenführer

Türkheimer Männer verlieren in Marktredwitz trotz ansprechender Leistung.

Es war die längste und zugleich wohl aussichtsloseste Auswärtsfahrt der SVS Türkheim in dieser Regionalliga-Saison. Denn beim ungeschlagenen Tabellenführer VGF Marktredwitz waren die SVS-Volleyballer klarer Außenseiter. Doch kampflos ergaben sich die Türkheimer nicht, auch wenn sie sich mit 0:3 geschlagen geben und damit ohne Punkte die 320 Kilometer lange Heimreise antreten mussten.

Die Mannschaft um Kapitän Fabian Scherer war mit insgesamt drei Spielern der zweiten Herrenmannschaft angereist: Oldie Renato Mendes de Matos vertrat den verhinderten Libero Fabian Birkholz. Zudem reisten die Zwillinge Dominik und Patrik Pöpping als Verstärkung mit. Die Wertachmärkter begannen mit David Scherer und Robert Frey auf den Außenpositionen, mit den Mittelblockern Michael Ebel und Sebastian Schorer sowie mit Johannes Ackermann im Zuspiel und Fabian Scherer auf der Diagonalposition.

Sichtlich beeindruckt von der Kulisse in der wahrscheinlich kultigsten Volleyballhalle Deutschlands mit über 200 Zuschauern startete der SVS Türkheim fast schon schüchtern in die Partie. Nur einer von insgesamt sechs Aufschlägen erreichte das Feld der Marktredwitzer in der Anfangsphase und so erspielte sich der Gegner eine schnelle 12:5-Führung, welche bis zum Satzende gehalten werden konnte (25:12).

Im zweiten Satz präsentierten sich die Türkheimer wie so oft in dieser Saison völlig ausgewechselt und führten zwischenzeitlich mit 15:11. Starke Angriffe, tolle Abwehraktionen und druckvolle Aufschläge brachten die Gastgeber immer wieder in Schwitzen. Aber auch hier zeigte sich die Unerfahrenheit des jungen Türkheimer Teams. Trotz eines Vier-Punkte-Vorsprungs konnte es den Satz nicht für sich gewinnen und verlor knapp mit 23:25. Der dritte Satz verlief ähnlich: Türkheim führte bereits mit vier Punkten Vorsprung, konnte aber wieder nicht den Sack zu machen und verlor auch diesen Durchgang mit 21:25.

Zuspieler Johannes Ackermann meinte nach dem Spiel: „Abschießen haben wir uns hier nicht lassen. Wenn wir so nächste Woche gegen Amberg spielen, dann können wir endlich den ersten Heimsieg holen!“ Auch Spiertrainer Robert Frey zeigte sich durchaus zufrieden. (svs)

