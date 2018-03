vor 28 Min.

Türkheimer laufen der Kälte davon Lokalsport

Auch die jüngsten Läufer drehten auf der winterlichen Römerschanze in Türkheim ihre Runde.

Trotz eisiger Temperaturen starten 65 Läufer beim Türkheimer Waldlauf, der von Teilnehmern aus Erkheim dominiert wird.

Von Iris Zacher

Schneefall, Temperaturen unter dem Gefrierpunkt und ein eisiger Nordostwind: So hatten sich die Leichtathleten des TV Türkheim die äußeren Bedingungen für die Türkheimer Waldlaufmeisterschaft 2018 sicher nicht vorgestellt. Allen Widrigkeiten zum Trotz fand die Veranstaltung dennoch statt – und wurde nach 2017 wieder zu einem großen Erfolg.

Ganze 65 Läufer und Hobbyläufer gingen in den unterschiedlichen Altersklassen, von der U8 bis hin zu den Aktiven, an den Start und gaben auf den perfekt geeigneten Strecken auf der Römerschanze in Türkheim ihr Bestes. Dabei stellten sich nicht nur Sportler aus Türkheim dem Wettkampf um die Türkheimer Waldlaufmeisterschaft, sondern auch einige Läufer aus den benachbarten Vereinen Bad Wörishofen und Erkheim. Gerade der TV Erkheim ist schon seit Generationen für seine herausragenden Läufer bekannt – und stellte, wenig verwunderlich, gleich vier neue Waldlaufmeister.

Die beiden Brüderpaare Timo und Noah Heel, sowie David und Jakob Frommelt (alle TV Erkheim) entschieden die Konkurrenzen in den männlichen Altersklassen U8, U10, U12 und U14 für sich. Bei den Mädchen konnten hingegen die Läuferinnen aus Türkheim und Bad Wörishofen punkten. Lena Osswald (TV Türkheim) gewann bei den jüngsten Starterinnen (U8), Emiliy Erba (TSV Bad Wörishofen) bei der U10. In der U12 ließ Emma Untermoser (TV Türkheim) alle Konkurrentinnen hinter sich, wohingegen bei der U14 Alana Hackenberg (TSV Bad Wörishofen) die Nase vorn hatte. In den älteren Jugend- und der Aktivenklasse machten dann die Türkheimer Leichtathleten die Siege jeweils unter sich aus. Florian Kleber (U16), Sophie Muthmann (U18), Leonie Bartsch (U20) und Stefan Walbrun (Männer) waren jeweils die Schnellsten und dürfen sich ebenfalls über den Titel „Türkheimer Waldlaufmeister 2018“ freuen.

Bemerkenswert war neben den tollen Läufen mit teilweise sehr schnellen Zeiten, dass sich eine ganze Reihe Hobbyläufer und Walker nicht vom Wetter abhalten hat lassen, ebenfalls ihre Runden auf dem Ludwigsberg zu drehen. Am Ende, bei heißem Tee und Kuchen, war man sich einig: Auch im nächsten Jahr soll es wieder eine Türkheimer Waldlaufmeisterschaft geben.

