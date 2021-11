Turnen

Markt Walder Turner halten mit der TG Allgäu die Klasse

Plus Trotz der Niederlage im letzten Saisonwettkampf gegen Kirchheim bleibt die TG Allgäu in der 2. Bundesliga. Was letztlich den Ausschlag gibt.

Die Turngemeinschaft Allgäu darf sich – wie kurz berichtet – trotz einer 28:36-Niederlage beim letzten Saisonwettkampf in heimischer Halle gegen den VfL Kirchheim/Teck über den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga jubeln. Denn beim parallelen Wettkampf des Tabellenschlusslichts TG Hanauerland bei Spitzenreiter TSV Pfuhl landeten die Pfuhler einen 76:5 Kantersieg. Nachdem die Allgäuer über die ganze Saison hinweg deutlich mehr Gerätepunkte erturnten, stehen sie damit bei Punktgleichheit dank der Gerätesiege auf Rang sieben und damit vor Hanauerland, das in die 3. Bundesliga absteigt.

