vor 16 Min.

Unfall in Mindelheim: Mehrere Schüler verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Mindelheim gab es am Dienstagmorgen mehrere Verletzte, darunter auch vier Kinder.

Von Axel Schmidt

Ein Unfall mit mehreren Verletzten ereignete sich am Dienstagmorgen in der Krumbacher Straße in Mindelheim. Ein Kleinbus für Schüler stieß mit einem Auto zusammen.

Die Insassen des Kleinbusses – zwei Erwachsene und drei Kinder – sowie die Insassen des Autos – ein Erwachsener und ein Kind – wurden dabei laut Polizei leicht verletzt.

Der Unfall ereignete sich um kurz vor acht Uhr morgens. Als Grund gab die Polizei „Unaufmerksamkeit im Begegnungsverkehr“ an. Über die Höhe des Sachschadens gab es noch keine Angaben.

Die Straße im Mindelheimer Norden war rund eine Stunde lang gesperrt, ist aber mittlerweile für den Verkehr wieder freigegeben.

