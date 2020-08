vor 21 Min.

Union Berlin im Trainingslager: Dürfen Fans zuschauen?

Union Berlins bisheriger Königstransfer Max Kruse spielte zuletzt in Istanbul, davor bei Werder Bremen. Ab 18. August wird der ehemalige deutsche Nationalspieler mit seinen Teamkollegen in Bad Wörishofen trainieren.

Plus Bundesligist Union Berlin bezieht sein Trainingslager in Bad Wörishofen. Auch der ambitionierte Drittligist Türkgücü München reist an und testet gegen den FC Augsburg.

Von Oliver Wolff

Nachdem der HSV aus Hamburg und der Sportclub aus Freiburg abgesagt hatten, schien es, als würde heuer keine Fußball-Profimannschaft ihr Trainingslager in der Unterallgäuer Kneippstadt beziehen. Doch dann kam Post aus der Hauptstadt: Union Berlin kommt. Die Eisernen, wie die Spieler unter Fans oft genannt werden, trainieren vom 18. bis 24. August am und um das Stadion am Unteren Hart. Dürfen Fans beim Training zuschauen?

Urs Fischer trainiert die Eisernen in Bad Wörishofen: Fußballer nächtigen im Steigenberger Hotel Der Sonnenhof

Union-Sportdirektor Oliver Ruhnert kam vorab mit einem Stab an Mitarbeitern nach Bad Wörishofen und begutachtete die Beschaffenheit des Rasens und die logistischen Begebenheiten. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer wird im Steigenberger Hotel Der Sonnenhof logieren. In einer Pressemitteilung der Stadt lobt Ruhnert den Platz und die Rahmenbedingungen.

Wegen der Corona-Pandemie sind in der Bundesliga und im DFB-Pokal mindestens bis Ende Oktober keine Zuschauer zugelassen. Anders soll es im Trainingslager der Unioner sein: Union schätze die Nähe zu den Fans sehr, sagt der Manager des Erstligisten weiter. Man werde im pandemie-konformen Rahmen daher voraussichtlich auch Fans als Zuschauer zu den Trainingseinheiten zulassen.

Andreas Luthe und Max Kruse wechselten zum Bundesligisten

Daneben habe sich schon ein größerer Tross an Medienvertretern aus der Hauptstadt akkreditiert und wird ebenfalls das Trainingsgeschehen beobachten und Interviews führen. Auch die MZ wird vor Ort sein und über die Eisernen berichten.

Zwei bekannte Gesichter wechselten zuletzt zum Berliner Kultverein: Andreas Luthe, der in der vergangenen Saison noch das Tor des Ligakonkurrenten FC Augsburg hütete, und Max Kruse, der zuletzt bei Fenerbahce Istanbul auf Torejagd ging. Mit letzterem Transfer überraschten die Unioner, schließlich sollen Bayer Leverkusen und andere Top-Clubs an dem 14-maligen Nationalspieler interessiert gewesen sein. Auch Robin Knoche, zuletzt Verteidiger des VFL Wolfsburg, wechselte an die Spree.

Ex-DDR-Klub die zweite Saison in der ersten Liga

Die Transfers von Knoche, Luthe und Kruse zeigen, welche Ambitionen der Hauptstadtklub in der kommenden Saison hat: Nach dem verdienten Klassenerhalt in der Saison 19/20 soll auch jetzt wieder der Abstieg verhindert werden. Union spielt heuer das zweite Jahr in der höchsten deutschen Fußballliga. 1968 startete der Berliner Ost-Verein in der DDR-Oberliga.

Bad Wörishofens Bürgermeister Stefan Welzel sagt: „Wir freuen uns sehr auf Union Berlin. Auch bei uns im Allgäu ist die Alte Försterei ein Begriff und die Eisernen stehen für authentischen Fußball.“ Man habe alle notwendigen Vorbereitungen gemacht. Der Rasenexperte Josef Trübenbacher pflegt den Platz.

Türkgücü München kommt auch ins Trainingslager nach Wörishofen - und testet gegen den FC Augsburg

Ziel sei es, auch zukünftig Trainingslager nach Bad Wörishofen zu holen, erklärt der Bürgermeister. Man arbeite eng mit den beteiligten Sport-Agenturen zusammen. „Bad Wörishofen soll zukünftig noch deutlicher als Sportstadt wahrgenommen werden“, sagt Welzel weiter. Drittligist Türkgücü München und Regionalligist FV Illertissen nutzen heuer ebenfalls das Angebot in der Kneippstadt.

Apropos Türkgücü München: Am Donnerstag, 20. August, wird der Drittliga-Aufsteiger in der Region ein Testspiel gegen den FC Augsburg bestreiten. Uhrzeit und Austragungsort sind noch offen – auch, ob Zuschauer zugelassen sind. Zuletzt war Mindelheim als Spielort im Gespräch.

Lesen Sie auch:

Themen folgen