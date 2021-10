Unterallgäu

vor 53 Min.

Bitterer Saisonstart für die Tischtennisspieler im Unterallgäu

Plus Der TTSC Warmisried und die TTF Bad Wörishofen warten noch immer auf den ersten Sieg in der neuen Spielzeit.

Nichts zu holen gab es am vergangenen Spieltag für die beiden höherklassigen Tischtennismannschaften aus der Region. In der Verbandsliga ging der TTSC Warmisried sang- und klanglos gegen Gräfelfing II unter. Auch die Tischtennisfreunde Bad Wörishofens erwischten in der Landesliga keinen guten Tag.

