Unterallgäu

vor 26 Min.

TSV Mindelheim will in der Bezirksliga den Absprung schaffen

Plus Der TSV Mindelheim steht unter Druck: Mit einem Sieg gegen Haunstetten soll es für die Fußballer in der Tabelle aufwärts gehen. In der Kreisklasse will Oberrieden die Tabellenführung verteidigen.

Von Dominik Schätzle

Der Druck ist auf beiden Seiten groß, wenn am heutigen Samstag der TSV Mindelheim zuhause auf den TSV Haunstetten trifft. Beide Mannschaften stehen vor dem vierten Bezirksliga-Spieltag am Tabellenende mit jeweils einem Punkt. Ein Sieg sollte also auf beiden Seiten her.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen