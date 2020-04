Unterallgäuer Sportler bekommen ihre Medaillen heuer per Post

Plus 176 Einzelsportler und 46 Mannschaften werden für ihre sportlichen Erfolge aus dem vergangenen Jahr geehrt – diesmal jedoch nicht bei einem Ehrungsabend.

Sie ist eine lieb gewonnene Tradition und bei den Sportlern im Unterallgäu äußerst beliebt: Die Ehrung ihresgleichen durch den Landkreis Unterallgäu im Frühjahr, bei der es dann für sportliche Erfolge und Leistungen die Landkreismedaille gibt. Seit über 40 Jahren wird diese Tradition im Landkreis Unterallgäu gelebt, egal, wer gerade das Amt des Landrates innehat.

Landrat Hans-Joachim Weirather musste heuer die Medaillen versenden. Bild: Vögele/Landratsamt Unterallgäu

In diesem Jahr nun hätte Hans-Joachim Weirather ein letztes Mal in seiner Amtszeit die erfolgreichen Unterallgäuer Sportler des vergangenen Jahres zum Ehrungsabend ins Mindelheimer Forum geladen, ihnen die Medaille überreicht und sie am Ende des Abends mit einem Büffet verköstigt. Auch ein Überraschungsgast aus der Welt des Sports hätte wieder auf der Bühne gestanden, über seine Karriere gesprochen und am Ende sämtliche Autogramm- und Fotowünsche erfüllt.

Erstmals wird der Ehrungsabend abgesagt

Doch ein unsichtbarer Gegner grätschte in diesem Jahr gehörig dazwischen: Wegen der Corona-Pandemie wurde der Ehrungsabend erstmals in der Geschichte der Sportlerehrung gestrichen. Auf ihre Medaillen und Urkunden aber müssen die Einzelsportler und Mannschaften jedoch nicht verzichten. Die wurden eben nun auf dem Postweg an die 176 Einzelsportler und 46 Mannschaften aus dem Unterallgäu verschickt. „Auch wenn unsere Sportlerehrung nicht stattfinden kann, so heißt das nicht, dass die tollen Leistungen der Unterallgäuer Sportler in Vergessenheit geraten“, betont Landrat Weirather.

Skisprung-Legende Sven Hannawald war auch schon als Überraschungsgast bei der Sportlerehrung dabei. Bild: Vögele/Landratsamt Unterallgäu

„Viele Ergebnisse waren wieder herausragend. Wir haben Deutsche und Bayerische Meister und mit dem Schützen Erich Huber sogar einen Weltmeister in unseren Reihen.“ Umso bedauerlicher sei es, dass die Sportlerehrung dieses Jahr nicht wie gewohnt stattfinden konnte, sagt Landrat Weirather. „Die Veranstaltung war auch deshalb etwas ganz Besonderes, weil wir immer einen herausragenden Ehrengast gewinnen konnten.“

Reimer, Hannawald und Disl waren schon als Gäste da

In den vergangenen Jahren gratulierten etwa Eishockeyprofi Patrick Reimer, der herausragende Skispringer Sven Hannawald oder die Top-Biathleten Michael Greis und Uschi Disl den Unterallgäuer Sportlern zu ihren Leistungen.

Biathlet Michael Greis fotografierte einst das Gästebuch ab. Bild: Axel Schmidt

Auch in diesem Jahr hätte es wieder einen solchen Ehrengast gegeben. Der Name bleibt jedoch geheim. Vielleicht hat der oder die Betreffende ja auch im kommenden Jahr Zeit, um den Unterallgäuer Sportlern persönlich zu gratulieren.

Neben den Athleten zeichnet der Landkreis auch immer wieder langjährige ehrenamtliche Funktionäre aus. Diesmal sind dies Sandra Zacher-Schweigert vom TV Türkheim, Brigitte Saitner vom TSV Lautrach/Illerbeuren, Rudolf Dreyer vom TSV 1862 Babenhausen sowie Angelika und Reinhard Freiberger vom Schützen-Gau Mindelheim. Geehrt werden auch Willi Greiner und Siegfried Kratz vom TSV Bad Wörishofen: Beide haben bereits 55 das Sportabzeichen abgelegt.

Sportler zeigen Verständnis

Dass es die Sportlerehrung in diesem Jahr eben nicht in der bewährten Form gibt, akzeptieren die Sportler. Zumal es für die meisten auch nicht der erste Ehrungsabend gewesen wäre. Zwar gibt es, zumeist junge Sportler, die Anfang April ihre Premiere auf der Bühne gefeiert hätten – so etwa der junge Gewichtheber David Lutzenberger aus Hasberg oder die Hip-Hop-Tänzerin Penelope Pflaum aus Mindelheim. Doch angesichts der aktuellen Lage hat man Verständnis.

„Unter diesen Umständen ist das natürlich vollkommen nachzuvollziehen“, sagt Sandra Zacher-Schweigert. Die Türkheimerin, die früher als Leichtathletin mehrmals geehrt wurde, wäre heuer erstmals als Funktionärin ausgezeichnet worden. Schade findet sie es dennoch, vor allem vor dem Hintergrund, dass es die letzte Sportlerehrung in der Ära von Landrat Weirather gewesen wäre. Die Ehrung per Post hat sie bereits erhalten.

Die Namen der Geehrten in alphabetischer Reihenfolge:

A

Angele Matteo, SV Riednelke Benningen (Schießen)

Anton Amelie, SV Eichenlaub Maria Steinbach/Alpenrose e.V. Heimertingen (Schießen)

Aschenbrenner Johann, ASG Fähnlein Rechberg Mindelheim (Schießen)

B

Bähr Benjamin, TSV Mindelheim (Schwimmen)

Bähr Sasha, TSV Mindelheim (Schwimmen)

Bamberg Annika, RFC Markt Erkheim e.V. (Reiten)

Bartsch Leonie, TV Türkheim ( Leichtathletik)

Battenberg Bodo, RFC Markt Erkheim e.V. (Reiten)

Beetz Leonhart, SV Günztal-Eldern e.V. (Schießen)

Benz Josef, TSV 1862 Babenhausen (Sportabzeichen)

Borck Berthold, SV Günztal-Eldern e.V. (Schießen)

Bösch Thomas, SV Günztal-Eldern e.V. (Schießen)

Brandenburg Dominik, ASG Fähnlein Rechberg Mindelheim (Schießen)

Bretschneider Robert, TSV Mindelheim (Schwimmen)

Breyer Ingried, BVSG des TSV Mindelheim (Pétanque)

C

Chrubasik Talida, BSV Pfaffenhausen (Schießen)

D

Dangl Matthias, Unterallgäuer Werkstätten (Radsport)

Dempfle Hannah, EKV Mittenwald e.V. (Eiskunstlauf)

Dempfle Herbert, TSV Bad Wörishofen (Sportabzeichen)

Dempfle Noemi, EKV Mittenwald e.V. (Eiskunstlauf)

Dorn Ewald, SV Edelweiß Derndorf (Schießen)

Dreher Michael, SV Hubertus Bronnen (Schießen)

Dreyer Rudolf, TSV 1862 Babenhausen e.V. (Fußball)

Duschek Peter, TSV Bad Wörishofen (Sportabzeichen)

E

Eberle Max, TSV Markt Wald (Geräteturnen)

Emmler Frank, Alpenrose e.V. Heimertingen (Schießen)

Engel Marcel, SV Erkheim 1876 e.V. (Schießen)

F

Fendt Bernhard, Alpenrose e.V. Heimertingen (Schießen)

Filser August, TSV Bad Wörishofen (Sportabzeichen)

Filser Benedikt, SV Irsingen (Schießen)

Fischer Erhard, Unterallgäuer Werkstätten (Radsport)

Fraidling Linus, SV Günztal-Eldern e.V. (Schießen)

Franieck Valentin, Velo Club 1883 Mindelheim (Radsport)

Frei Amelie, TSV Mindelheim (Schwimmen)

Freiberger Angelika, Gau Mindelheim (Schießen)

Freiberger Reinhard, Gau Mindelheim (Schießen)

Fricke Barbara, SV Eichenlaub Maria Steinbach (Schießen)

Fritsche Michael, SV Günztal-Eldern e.V. (Schießen)

Fröhlich Meike, RMSV Lautrach 1890 e.V. (Radsport)

Früh Antonia, SV Erkheim 1876 e.V. (Schießen)

Fuchs Rainer, TSV Mindelheim (Sportabzeichen)

G

Gelhardt Frank, Unterallgäuer Werkstätten/Velo Club 1883 Mindelheim (Radsport)

Gerhardinger Dieter, TTF Bad Wörishofen ( Tischtennis)

Gerle Brigitte, TSV Mindelheim (Sportabzeichen)

Ginter Noah, TSV Mindelheim (Badminton)

Gmeinder Ronja, SV Tell Kettershausen e.V. (Schießen)

Golsner Erich, SV Edelweiß Derndorf (Schießen)

Görlich Stefanie, RFV Bad Wörishofen (Reiten)

Gorr Irina, TV Türkheim (Leichtathletik)

Graf Josef, Sportcenter Graf (Gewichtheben)

Greiner Daniel, SV Edelweiß Derndorf (Schießen)

Greiner Willi, TSV Bad Wörishofen (Sportabzeichen)

Gschwind Anton, Alpenrose e.V. Heimertingen (Schießen)

H

Häfele Alexander, Sportcenter Graf (Gewichtheben)

Hafner Sabrina, TV Erkheim (Leichtathletik)

Haid jun. Michael, ASG Fähnlein Rechberg Mindelheim (Schießen)

Hämmerle jun. Hermann, ASG Fähnlein Rechberg Mindelheim (Schießen)

Hämmerle sen. Hermann, ASG Fähnlein Rechberg Mindelheim (Schießen)

Heckelsmiller Georg, TSV Legau (Leichtathletik)

Heinle Luisa, RMSV Lautrach 1890 e.V. (Radsport)

Herde Jürgen, SV Hubertus Bronnen (Schießen)

Hertnagel Rolf, SV Edelweiß Derndorf/SV Tell Ketterhausen e.V. (Schießen)

Hof Benjamin, Kgl. priv. SG Bad Wörishofen (Schießen)

Höpfl Annika, SV Edelstetten/Tanzzentrum Majsai (Hip-Hop)

Höret Friederike, TV Bad Grönenbach (Sportabzeichen)

Huber Dominik, TSV 1862 Babenhausen e.V. (Leichtathletik)

Huber Erich, SV Hubertus Bronnen/Alpenrose Heimertingen/Deutschland (Schießen)

Huth Paul, TSV 1862 Babenhausen (Sportabzeichen)

J

Jähn Christian, Kgl. priv. SG Bad Wörishofen (Schießen)

K

Kaiser Peter, TSV Bad Wörishofen (Sportabzeichen)

Kiehl Domenic, BSV Pfaffenhausen (Schießen)

Kimmerle Peggy, SV Günztal-Eldern e.V. (Schießen)

Klein Christian, TSV Bad Wörishofen (Schwimmen)

Kleinschmidt Johannes, TSV Ottobeuren (Leichtathletik)

Klinner Norbert, Kgl. priv. SG Bad Wörishofen (Schießen)

Kluge Fabienne, Alpenrose e.V. Heimertingen (Schießen)

Kolar Hans, TSV Bad Wörishofen (Sportabzeichen)

Kolb Dieter, BVSG des TSV Mindelheim (Pétanque)

Konrad Hermann, ASG Fähnlein Rechberg Mindelheim (Schießen)

Köstler Helmut, TSV Bad Wörishofen (Sportabzeichen)

Kratz Siegfried, TSV Bad Wörishofen (Sportabzeichen)

Krautheim Thomas, TV Bad Grönenbach (Leichtathletik)

Kurz Moritz, Kgl. priv. SG Bad Wörishofen (Schießen)

L

Lang Wladislav, TSV Bad Wörishofen (Judo)

Lauterbach Thomas, TV Memmingen 1859 e.V. (Schwimmen)

Leitner Heidi, SV Lachen (Schießen)

Leuterer Gertrud, TSV Bad Wörishofen (Sportabzeichen)

Lie Henrik, ASG Fähnlein Rechberg Mindelheim (Schießen)

Linke Matthias, Unterallgäuer Werkstätten (Radsport)

Locher Werner, BSC Wolfertschwenden ( Ski Alpin (Gehörlose))

Lutzenberger David, Sportcenter Graf (Gewichtheben)

Lux Sonja Michelle, FC Memmingen (Fußball)

M

Madlener Viktoria, RFV Bad Wörishofen (Reiten)

Maier Andrea, SV Breitenbrunn (Leichtathletik/Gehen)

Maier Felix, SV Breitenbrunn (Leichtathletik/Gehen)

Maier Joachim, SV Breitenbrunn (Leichtathletik/Gehen)

Marschall Kornelia, TSV Mindelheim (Sportabzeichen)

Martin Denis, Velo Club 1883 Mindelheim (Radsport)

Mautz Stefanie, TSV Markt Wald (Geräteturnen)

Melcher Claus, TSV Bad Wörishofen (Sportabzeichen)

Merk Maximilian, Velo Club 1883 Mindelheim (Radsport)

Mestel Henri, TV Bad Grönenbach (Volleyball)

Meyer Steffen, SV Breitenbrunn (Leichtathletik/Gehen)

Miller Sophia, TSV Bad Wörishofen (Schwimmen)

Moser Erich, SV Edelweiß Attenhausen e.V. (Schießen)

Mösle Alina, RMSV Lautrach 1890 e.V. (Radsport)

Müller Melchior, RC Allgäu e.V. (Radsport)

Mutzel Rita, SV Greimeltshofen (Sportabzeichen)

N

Nguyen Hoang Dao, SV Memmingerberg (Tischtennis)

Nieder Norbert, TSV 1862 Babenhausen e.V. (Leichtathletik)

O

Otto Erich, SV Memmingerberg (Tischtennis)

Overbeck Karl, TSV Bad Wörishofen (Sportabzeichen)

P

Paul Jonas, Velo Club 1883 Mindelheim (Radsport)

Paul Sarah, SV Erkheim 1876 e.V. (Schießen)

Pfeiffer Waldemar, BVSG des TSV Mindelheim (Pétanque)

Pfister Luis, TSV Ottobeuren (Leichtathletik)

Pflaum Penélope, SV Edelstetten/Tanzzentrum Majsai (Hip-Hop)

Pfleger Christoph, TSV Mindelheim (Schwimmen)

Piacenza Marianne, TSV Bad Wörishofen (Sportabzeichen)

Prior Peter, LwSSV Memmingerberg (Schießen)

R

Raab Kilian, BSV Pfaffenhausen (Schießen)

Rath Harald, SV Waldfrieden 1924 Reichau e.V. (Schießen)

Reffler Antonia, TSV Markt Wald (Geräteturnen)

Rettig Horst, TSV Bad Wörishofen (Sportabzeichen)

Ruppert Josephine, RFC Markt Erkheim e.V. (Reiten)

Ryrko Christine, ASG Fähnlein Rechberg Mindelheim (Schießen)

S

Saitner Brigitte, TSV Lautrach/Illerbeuren e.V. (Breitensport)

Sauter Alfred, TSV 1862 Babenhausen (Sportabzeichen)

Sauter Patricia, Kgl. priv. SG Bad Wörishofen (Schießen)

Sauter Sabine, Kgl. priv. SG Bad Wörishofen (Schießen)

Sauter Sigrid, Kgl. priv. SG Bad Wörishofen (Schießen)

Schedel Peter, ASG Fähnlein Rechberg Mindelheim (Schießen)

Schedler Petra, TSV 1862 Babenhausen (Sportabzeichen)

Schindele Anna, SV Memmingerberg (Tischtennis)

Schindele Lilly, SV Memmingerberg (Tischtennis)

Schlegel Renate, BVSG des TSV Mindelheim (Pétanque)

Schletgauer Nikita, SV Edelstetten/Tanzzentrum Majsai (Hip-Hop)

Schmalholz Karin, TSV Mindelheim (Sportabzeichen)

Schmieder Anne, TSV 1862 Babenhausen (Sportabzeichen)

Schönbrodt Gerhard, Alpenrose e.V. Heimertingen (Schießen)

Schormeier Franz, ASG Fähnlein Rechberg Mindelheim (Schießen)

Schriewer Hans-Dieter, TV Memmingen 1859 e.V. (Schwimmen)

Schropp Johannes, Schützenlust Amberg 1904 e.V. (Schießen)

Schröther Maria, BSV Pfaffenhausen (Schießen)

Schuster Anton, Velo Club 1883 Mindelheim (Radsport)

Schütz Jasmin, SV Günztal-Eldern e.V. (Schießen)

Settele Lena, TSV Markt Wald (Geräteturnen)

Sickinger Kurt, Alpenrose e.V. Heimertingen (Schießen)

Siegel-Rettig Johanna, TSV Bad Wörishofen (Sportabzeichen)

Sirch Karlheinz, TSV Bad Wörishofen (Sportabzeichen)

Sitny Michael, LwSSV Memmingerberg (Schießen)

Spear Jana, RFC Markt Erkheim e.V. (Reiten)

Steinle Peter, RMSV Lautrach 1890 e.V. (Radsport)

Stiegeler Alois, SV Edelweiß Derndorf (Schießen)

Stimpfle Patrick, DJK RG Wertachtal e.V. (Ski Alpin/Inline Alpin)

Stimpfle Ruth-Sabine, DJK RG Wertachtal e.V. (Ski Alpin)

Suttner Anni, TSV Bad Wörishofen (Sportabzeichen)

T

Teske Frank, SV Günztal-Eldern e.V. (Schießen)

Timmler Bernd Dieter, TSV Bad Wörishofen (Sportabzeichen)

U

Uebel Ricarda, SV Eichenlaub Daxberg (Schießen)

Urbin Stephan, TSV Markt Wald (Geräteturnen)

V

Vierke Joshua, TV Bad Grönenbach (Volleyball)

Vögele Johanna, TSV Mindelheim (Schwimmen)

Vögele Lisa, TTF Bad Wörishofen (Tischtennis)

W

Walter Franz, TSV Bad Wörishofen (Sportabzeichen)

Weber Bernd, TSV Bad Wörishofen (Sportabzeichen)

Wegst Thomas, TSV Bad Wörishofen (Sportabzeichen)

Weidinger Matthias, TV Türkheim (Leichtathletik)

Widmann Patrick, SV Memmingerberg (Tischtennis)

Wilhelm Josef, SV Eichenlaub Eisenburg (Schießen)

Wilhelm Julia, TSV Ottobeuren (Leichtathletik)

Wirth Lina, SV Memmingerberg (Tischtennis)

Wolf Simon, TTF Bad Wörishofen (Tischtennis)

Z

Zacher-Schweigert Sandra, TV Türkheim/Bayer. und Deutscher Leichtathletikverband (Leichtathletik)

Zeller Luca, RMSV Lautrach 1890 e.V. (Radsport)

Zirfaß Alisa, SV Eichenlaub Maria Steinbach (Schießen)

Urkunden für Mannschaften:

Turnen - TSV Markt Wald

zwei Mannschaften (Herren)- Geräteturnen

Schwimmen - TSV Mindelheim

zwei Mannschaften (Herren)

Badminton - TSV Mindelheim

zwei Mannschaften (Jugend und Schüler)





Fußball:

Meistermannschaften der Saison 2018/2019 ab den C-Junioren:

C-Junioren:

(JFG Kronburg, SG FC Benningen, SG SV Tussenhausen)

B-Junioren:

(FC Viktoria Buxheim, SG TSV Pfaffenhausen)

A-Junioren:

(SG FC Heimertingen, SG SV Lachen)

Herren-Mannschaften in ihren jeweiligen Spielklassen:

(FC Heimertingen, SC Eppishausen, SSV Markt Rettenbach, SV Oberegg, TSV Ottobeuren, TSV Ottobeuren 2, Türkiyemspor Mindelheim 2)

Damen-Mannschaften in ihren jeweiligen Spielklassen:

(FC Loppenhausen, SV Auerbach)

Senioren-B-Mannschaft:

(TSV 1862 Babenhausen e. V.)

Leichtathletik - SV Breitenbrunn

Männer-Mannschaft -10 km





Volleyball - TV Bad Grönenbach

zwei Jugendmannschaften





Tischtennis - SV Memmingerberg

drei Mannschaften (Schülerinnen B, Mädchen, Herren)





Schützen, SV Hubertus Bronnen

drei Mannschaften (Herren III und Herren IV): Luftgewehr, Zimmerstutzen, KK-Gewehr 100 m, KK-Dreistellung 3x20





Schützen, ASG Fähnlein Rechberg Mindelheim

vier Mannschaften (Herren I, Herren III): Armbrust 30 m nat. Stern, intern. und nat. trad. und Kombination





Schützen, Kgl. priv. SG Bad Wörishofen

drei Mannschaften (Damenklasse): Compoundbogen Halle und im Freien





Schützen, SV Edelweiß Derndorf

zwei Mannschaften (Seniorenklasse): KK-Liegendkampf Auflage, Kipplaufgewehr Auflage





Schützen, SV Eichenlaub Daxberg

zwei Mannschaften (Junioren m und Herren): Steinschloßgewehr, Luftgewehr





Schützen, SV Eichenlaub Maria Steinbach

Schüler-Mannschaft (gemischt) Luftgewehr





Schützen, Alpenrose e.V. Heimertingen

zwei Mannschaften (Herren, Junioren w): Luftgewehr, KK-Liegend, KK-Dreistellung 3 x 20









