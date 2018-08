vor 38 Min.

Unterschiedlicher Start Lokalsport

Während der FSV Dirlewang noch Probleme hat, ist Kammlach gut in die Saison gestartet. In der Kreisklasse ist besonders der SV Oberegg obenauf

Der Saisonstart ist durch in den Ligen der Region. Und wie immer ist die Punktausbeute und damit auch die Gefühlslage bei den Vereinen denkbar verschieden. In der Kreisliga kann der TSV Kammlach mit sieben Punkten aus drei Spielen äußerst zufrieden sein. Schließlich galt Kammlach gegen Legau, Memmingen Ost und Germaringen immer als der Außenseiter. Doch angeführt von Torjäger Reinhold Haar, der bereits wieder drei Tore auf dem Konto hat, sind die eingespielten Kammlacher auch in dieser Saison schwer zu schlagen – vor allem von Mannschaften, deren Anspruch es ist, in oberen Tabellenregionen zu spielen. Wenn das Team von Trainer Manuel Ness nun auch noch gegen „kleinere“ Mannschaften gewinnt – was zuletzt eher das Problem war – werden die Kammlacher nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben.

Der FSV Dirlewang hingegen hat einen klassischen Fehlstart hingelegt, rangiert mit null Punkten und 0:5 Toren auf dem letzten Platz. Dennoch bleibt der neue Trainer Jürgen Huber ruhig und ist mit dem Auftritt am Sonntag gegen Ottobeuren zufrieden: „Wir sind sehr gut gestanden, haben die beiden Gegentore nach zwei individuellen Fehlern bekommen. Wir müssen uns aber natürlich noch in einigen Dingen verbessern, vor allem im Offensivspiel.“ Im Gegensatz zu den anderen Mannschaften der Region hat der FSV außerdem erst zwei Spiele auf dem Konto. Auch deswegen ist Huber „guter Dinge“ und betont: „Für uns geht es nur um den Klassenerhalt. Wir müssen über das Kollektiv kommen und uns so im Abstiegskampf behaupten.“ Die Rückkehr der Leistungsträger Lukas Müllner, Andreas König und Benjamin Binzer sei hierfür enorm wichtig. Der TSV Mindelheim hat derweil auch im zweiten Spiel unter Interimstrainer Benedikt Deigendesch Unentschieden gespielt. Wer langfristig die Mannschaft betreuen wird, ist nach wie vor nicht abschließend geklärt. Es gäbe jedoch einen heißen Kandidaten, verriet Abteilungsleiter Henning Zahn. Währenddessen vermisst Amberg/Wiedergeltingen seinen Torjäger Lukas Zink schmerzlich. Dieser musste im zweiten Saisonspiel gegen Lautrach-Illerbeuren verletzungsbedingt ausgewechselt werden und fehlte dem FSV auch gegen Woringen. Die Folge waren zwei Niederlagen.

In der Kreisklasse sticht vor allem der SV Oberegg heraus. Mit sechs Punkten und 11:1 Toren, darunter einem 7:0 Sieg gegen Markt Wald am vergangen Sonntag, hat der SVO eindrucksvoll untermauert, dass er in diesem Jahr wieder einer der Topkandidaten für den Aufstieg in die Kreisliga ist. Besonders die Offensive um Christian Faulstich (vier Tore) und Christoph Neher (drei Tore) gehört zu den besten der Liga. Die einzige Mannschaft mit der ebenso maximalen Ausbeute von sechs Punkten ist der TSV Zaisertshofen nach Siegen gegen Türkheim und Loppenhausen. In der A-Klasse Allgäu 2 grüßen derweil Auerbach/Stetten und Absteiger Eppishausen von ganz oben. Während der SCE gegen Mitabsteiger Oberrieden dank Torjäger Florian Frey gewann, schlug Auerbach/Stetten die Reserve des TV Sontheim deutlich mit 4:1. (maris)

