vor 57 Min.

Viel Selbstvertrauen getankt

Der FC Memmingen zieht mit einem 2:0 gegen Illertissen ins Toto-Pokal-Viertelfinale ein

Von Manfred Jörg

Regionalligist FC Memmingen hat das Achtelfinale des Toto-Pokals vor 810 Zuschauern verdient mit 2:0 (0:0) gegen den FV Illertissen gewonnen. Die Rot-Weißen nahmen damit Revanche für die 0:2-Niederlage zum Auftakt dieser Regionalliga-Saison. Nach dem Ausscheiden ging der Illertisser Trainer Marco Küntzel mit seinem Team hart ins Gericht: „Wir haben ohne Esprit unseren Stiefel runtergespielt. Bei manchen von uns hatte ich den Eindruck, dass sie auf den Abpfiff warten.“

Als Spielbeobachter hatte man von der Tribüne aus diesen Eindruck überhaupt nicht. Zumindest in den ersten 35 Spielminuten, als sich die Gäste engagierter als die Gastgeber zeigten. Auch an der Seitenlinie: Küntzel verbrachte das erste Drittel des Spiels meist stehend in der Coaching-Zone und peitschte sein Team lautstark nach vorne.

Und so tauchten die Blauen mehrfach brandgefährlich vor dem Memminger Tor auf. Dieses hütete an diesem Abend Felix Thiel. Der machte seine Sache richtig gut und rettete den Roten das 0:0 zur Pause.

Auf der anderen Seite hatte aber auch der FCM ein paar Hochkaräter zu verbuchen, zum Beispiel Marco Nickels Schuss an den Pfosten in der 38. Minute. Von da an ergriffen die Memminger die Initiative. „In der zweiten Halbzeit war dann von uns kaum noch was zu sehen“, bilanzierte Gäste-Trainer Küntzel. Vom FCM dagegen umso mehr.

In der 53. Minute zog Lirim Kelmendi aus halbrechter Position einfach mal ab. Sein unhaltbarer Schuss schlug halbhoch links im Illertisser Kasten ein.

Nach der umjubelten Führung hatte der FCM weitere Gelegenheiten. Zum Beispiel Neuzugang Can Karatas, der das Spiel des FCM durch seine technischen Fähigkeiten und seine Geschwindigkeit deutlich belebt. Nachdem Karatas in der Nachspielzeit von der FVI-Verteidigung mal wieder nicht zu bremsen war, legte sich Luca Sirch den Ball an der Strafraumgrenze zum Freistoß zurecht. Mit voller Wucht hämmerte er den Ball in den rechten Winkel. Durch das zweite Traumtor des Abends zog der FCM ins Viertelfinale des Pokals ein.

Gegner ist dort Liga-Konkurrent SV Schalding-Heining. Das Spiel soll am 3. Oktober in Memmingen stattfinden.

