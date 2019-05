00:03 Uhr

Vier Titel für Jonas Six

Oberneufnacher Nachwuchsschütze räumt alles ab, was es zu gewinnen gibt

Er ist zwar erst 17 Jahre, gehört aber schon zu den ganz Großen bei der Schützenvereinigung Frohsinn-Edelweiß in Oberneufnach. Die Rede ist von Jonas Six, der heuer bei den Jungschützen alles gewann, was es zu gewinnen gab: Ein hervorragender Sechsteiler brachte ihm nach 2018 wieder die Königswürde ein. Zudem gewann er mit 100 Ringen das Finalschießen der Jugend, gewann das Pokalschießen und holte sich auch die Vereinsmeisterschaft.

Hinter Six landete beim Königsschießen Carolin Anderlik (13-Teiler), ihr Bruder Sven (15-Teiler) wurde Dritter. In der Schützenklasse siegte mit einem Zwölfteiler Josef Vogt, der seit 35 Jahren dem Schießsport frönt. Er war bereits dreimal Pistolenkönig. Ihm zur Seite stehen Manfred Kögel (18-Teiler) und Manfred Dietmaier (25-Teiler).

Mit einem 23,7-Teiler gewann Joachim Wagner nach 2015 erneut bei den Pistolenschützen die Königskette vor Thorsten Schmid (30-Teiler) und Stefan Bonk (39,6-Teiler). Gekrönt wurden sie von Vorsitzendem Harald Lehner.

Neben dem Königsschießen gibt es in Oberneufnach auch Finalschießen in drei Klassen: In der Schützenklasse gewann Stephan Egger mit 91,6 Ringen. Zweiter wurde Manfred Kögel mit 89 Ringen, Dritter ist Christoph Thalhofer (88,9). Bei der Jugend gewann Jonas Six mit 100 Ringen vor Lena Dietmaier (92,4) und Maximilian Zech (91). Mit der Luftpistole war Stefan Bonk (94,5) vor Stephan Egger (88,6) und Joachim Wagner (87) erfolgreich.

Das Pokalschießen gewann in der Schützenklasse Christoph Thalhofer, in der Jugendklasse Jonas Six und bei den Pistolenschützen Andreas Dietmaier. (kk)

Die weiteren Ergebnisse:

VereinsmeisterSchützenklasse 1. Josef Vogt, 2. Stephan Egger (beide 92), 3. Andreas Dietmaier (91) Jugend Jonas Six 99 Pistole 1. Stefan Bonk (94), 2. Joachim Wagner (92), 3. Andreas Dietmaier (91).

