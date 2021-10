Volleyball

Bei Türkheims Volleyballern herrscht Konkurrenzkampf

Plus Weil die Vorsaison abgebrochen werden musste, kann der SVS Türkheim erneut in der Regionalliga antreten. Dabei hat Trainer Matthias Gärtner ein Luxus-Problem.

Vor einigen Wochen wechselte das Personal in der Volleyballabteilung des TV Türkheim: Fabian Scherer übernahm von Markus Loske das Amt des Abteilungsleiters – und hat gleich viel Arbeit vor sich: „Wenn man in die Jugend- aber auch in die Seniorenmannschaften blickt, muss man leider feststellen, dass immer weniger Spieler zur Verfügung stehen, um einen Spielbetrieb aufrechtzuerhalten.“ Scherer hofft deshalb auf eine Saison ohne Abbruch und viele Zuschauer bei den Heimspielen. Am Wochenende geht es für die erste Mannschaft in der Regionalliga aber erst einmal auswärts los.

