Der SVS Türkheim setzt die erste Duftmarke

Den Volleyballherren des SV Salamander Türkheim ist ein Einstand nach Maß gelungen: Im Auftaktspiel der Regionalliga Süd-Ost waren die Türkheimer beim TSV Grafing II zu Gast und sicherten sich mit einem 3:1-Sieg die ersten drei Punkte der Saison.